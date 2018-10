“Talent crea bellezza”, a Lucca la selezione per il concorso per acconciatori ed estetiste

LUCCA – Si terrà giovedi 25 ottobre prossimo la selezione provinciale per il concorso nazionale “Talent crea bellezza” destinato ai migliori acconciatori ed estetisti italiani.

Tra gli allievi di oggi ci sono i talenti ed i maestri di domani e proprio per farli emergere fin dalle prime tappe dal loro ingresso nel mondo del lavoro, Cna Acconciatura e Estetica hanno promosso questo concorso che, dopo le varie tappe locali, culminerà con la finalissima di Roma il 17 dicembre 2018.

A Lucca parteciperanno alla selezione le allieve e gli allievi della Scuola Superiore di Estetica. Nella stessa scuola, in viale S.Concordio 149, si terranno le prove a partire dalle ore 21.

Ogni squadra è composta da due allievi ed ognuna deve curare il trucco, la pettinatura e la scelta dell’abito e presenteranno un lavoro su una modella ispirandosi ad un personaggio cinematografico di qualsiasi genere, epoca e stile.

“Si tratta di un’occasione per entrare in contatto con le nuove leve dei nostri mestieri – dicono Francesco Rovai, presidente Cna acconciatura e Renza Giannini presidente Cna estetica – e soprattutto lo è per loro: una occasione di mettersi in gioco, lavorando divertendosi e imparare a creare un team per sviluppare un obiettivo comune”.

I criteri di selezione e valutazione dei lavori faranno riferimento alla corrispondenza al tema assegnato, all’originalità della creazione e alle capacità e competenze tecniche nell’esecuzione, oltre che dell’accuratezza delle tecniche usate. Ma conterà anche la capacità di lavorare in squadra, una dote indispensabile nel settore benessere.

A fine serata la premiazione e la selezione delle coppie da parte di una giuria formata da esperti del settore. I vincitori accederanno alla fase regionale Toscana prevista per l’11 novembre a Montecatini Terme.

La giuria è composta da Antonella Gabbriellini (presidente), portavoce regionale di Cna Impresa Donna, Renza Giannini estetista, Francesco Rovai acconciatore, Adolfo Favilla fotografo, Valentina Piras e Maria Antonia Siciliano, docenti.