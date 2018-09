Taglio del nastro per Murabilia sotto il segno del Giappone e sognando la ‘Scuola per il paesaggio’

LUCCA – Taglio del nastro, questa mattina (venerdì 7 settembre) per l’edizione del 2018 di Murabilia. Quest’anno la cerimonia di inaugurazione si è svolta al di sotto delle Mura, a fianco a Porta Elisa, dove, di fatto, inizia l’esposizione.

L’inaugurazione – alla presenza delle cariche cittadine – è andata secondo il copione: anche il meteo ha voluto essere buono e ha indossato la sua veste migliore, scordandosi le previsioni che, nei giorni scorsi, annunciavano pioggia per la mattinata. E così, dopo il taglio del nastro, Murabilia ha preso ufficialmente il via, con il suo calendario ricco di eventi e importanti appuntamenti culturali.

Già, perché è proprio l’aspetto culturale quello che maggiormente è stato valorizzato in questa edizione, così come sarà nelle prossime. «Murabilia va ripensata – spiega il presidente dell’Opera delle Mura, Alessandro Biancalana – in un’ottica proprio di valorizzazione culturale e scientifica. Ad esempio, un aspetto molto importante nell’edizione 2018 e che sicuramente è destinata a crescere è quella dei laboratori dedicati ai bambini. Murabilia è sicuramente una manifestazione di successo e per questo motivo dobbiamo pensare a un restyling: dobbiamo riuscire a proporre una manifestazione che sia sempre aggiornata, che risponda alle esigenze del settore e che sia un vero valore aggiunto per la vita culturale della città».

E’ questo il punto cruciale per gli organizzatori: riuscire a rendere sempre più ‘di qualità’ Murabilia. Non si guarda, quindi, al numero dei visitatori – seppure sia importante – non si cerca di battere un record visitatori, si cerca di offrire agli espositori e ai partecipanti un’occasione di alta qualità, andando a concorrere quindi con le maggiori manifestazioni del settore, tra le quali quella lucchese si è già ritagliata uno spazio assolutamente di primo piano.

Quest’anno, protagonista è il Giappone: «Continua la nostra esplorazione del lontano Oriente – dice Biancalana -: dopo che lo scorso anno abbiamo ‘incontrato’ la Cina, adesso abbiamo il Giappone che potrebbe essere protagonista anche della prossima edizione da tanto che è ricco e che offre opportunità di approfondimento decisamente interessanti, come dimostra anche il programma di quest’anno».

Entusiasta il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, letteralmente in visibilio di fronte alle spettacolari viti in esposizione: «Sarebbe meraviglioso poterle piantare», dice.

Intanto, entro fine anno ci sarà la nomina del Curatore dell’Orto Botanico: un altro passo, secondo il sindaco, verso quel salto culturale che tutto quello che ruota attorno alle Mura e a Murabilia sta compiendo. «Il sogno è quello della creazione di una ‘Scuola per il paesaggio’ che ruoti attorno a Murabilia – afferma – ma chissà che nel futuro non si possa realizzare». Intanto, qualche passo in questa direzione è stata fatta, come ‘Mura Creative’, l’iniziativa inserita all’interno di Murabilia e realizzata con l’Ordine degli Architetti di Lucca e la collaborazione con la Fondazione Ragghianti: «E’ importante – sottolinea Biancalana – creare una rete tra le realtà culturali esistenti, al fine di valorizzare al massimo tutti gli aspetti della manifestazione».