Taglio del nastro per la nuova palestra dello ‘Stagi’ di Pietrasanta: terminato l’intervento della Provincia

PIETRASANTA Nuovo corso per la palestra del Liceo artistico “Stagio Stagi” di Pietrasanta, dopo la recente riqualificazione curata dalla Provincia di Lucca.

Oggi – mercoledì 26 settembre – l’impianto adeguato e sistemato con interventi mirati, è stato inaugurato alla presenza delle autorità locali e, di fatto, riconsegnato alla scuola superiore e alle associazioni sportive che usano la palestra nelle ore pomeridiane. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti con il vice Elisa Bartoli, il vicepresidente della Provincia Maurizio Verona con il Consigliere provinciale delegato all’istruzione Luca Poletti, nonché la vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Lucia Corrieri Puliti e la dirigente scolastica Mirella Bertagna. Presenti anche gli assessori comunali Francesca Bresciani (pubblica istruzione) e Andrea Cosci (sport) e il dirigente scolastico reggente Andrea Menchetti e alcuni tecnici della Provincia di Lucca tra cui la dirigente del servizio Francesca Lazzari.

Per riqualificare la palestra, la Provincia ha investito circa 600mila euro – grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dedicato agli interventi di edilizia scolastica – in due fasi lavorative. Nel primo lotto i lavori hanno riguardato l’impermeabilizzazione e l’efficientamento energetico della struttura mentre nel corso dell’intervento svolto nei mesi scorsi le ditte incaricate dalla Provincia hanno riqualificato l’intero corpo dell’impianto, ristrutturato i locali degli spogliatoi degli atleti e ricavato nuovi locali per gli spogliatoi degli arbitri. Sono stati realizzati nuovi servizi igienici, anche per disabili ricavati nei locali dell’infermeria.

E’ stata completamente rifatta la pavimentazione del campo da gioco dopo la demolizione della preesistente. Il nuovo campo è realizzato in manto sintetico in cloruro di polivinile eterogeneo con strato di usura plastificato incollato su nuovo massetto.

Il progetto di riqualificazione della palestra ha visto anche la realizzazione di un impianto solare termico (gestito elettronicamente) per l’acqua calda sanitaria utilizzata negli spogliatoi della palestra. In aggiunta ora c’è un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento radiante, su tutto il piano da gioco, in sostituzione dei vecchi aerotermi, inoltre negli spogliatoi sono state installate nuove tubazioni in polipropilene sottotraccia sia per adduzione dell’acqua calda che fredda compresa installazione di una autoclave di accumulo di acqua fredda per poter alimentare in contemporanea tutte le docce previste.

Infine sono state sostituite le luci dell’impianto di illuminazione della palestra, degli spogliatoi e dei corridoi, con corpi illuminanti di tipo a Led con migliore resa cromatica e migliore efficienza energetica.

Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori provinciali Verona e Poletti: «Abbiamo riconsegnato alla scuola una struttura molto più funzionale rispetto a prima – sottolineano – riqualificata in tutti i suoi spazi e resa idonea per l’uso agonistico, seppur senza apertura al pubblico spettacolo, in applicazione delle norme del Coni sugli impianti sportivi. Studenti e atleti potranno utilizzare la palestra resa più funzionale e sicura sia sul piano della dotazione impiantistica che dal punto di vista delle protezioni nei confronti dei possibili urti nello svolgimento dell’esercizio sportivo».

«I giovani devono studiare e fare sport in ambienti sani e sicuri. Spero che la prossima inaugurazione sarà quella delle nuove aule dell’Istituto Stagio Stagi. Al di là dei bei discorsi e delle promesse, è indispensabile trovare una soluzione definitiva per questo Istituto perché non si può andare avanti con la politica delle toppe. Questa scuola è una risorsa che va però nutrita»: è quanto ha detto il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti. «Mantenete la palestra così come vi è stata consegnata. Portategli rispetto – ha proseguito -. Questo spazio sarà utilizzato, nelle ore extra scolastiche dalle realtà sportive cittadine attraverso una convenzione che andremo a siglare con la Provincia di Lucca. Sarà uno dei polmoni sportivi della nostra comunità».

L’impianto sportivo riconsegnato all’istituto Stagi e alle società sportive ha ricevuto l’omologazione Coni per l’uso agonistico. La Provincia ha effettuato un affido provvisorio al Comune di Pietrasanta per la gestione della struttura mentre a breve sarà stipulata un’apposita convenzione con le società sportive per gli usi in orario extrascolastico.