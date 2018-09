Taglio del nastro domani pomeriggio per la rotatoria di Zone a Capannori

CAPANNORI – Domani, sabato 15 settembre alle ore 17.30 è in programma l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione della frazione di Zone realizzata in particolare grazie alla nuova rotatoria costruita dall’amministrazione comunale all’incrocio tra via Pesciatina, via della Cateratta, via Don Emilio Angeli e via della Fratina che ha reso più sicuro e fluido il transito veicolare prima regolato da un semaforo che aveva tempi di attesa molto lunghi generando code e quindi ha migliorato la qualità della vita dei cittadini. Per realizzare il rondò sono stati abbattuti i due ruderi presenti nell’area e questo ha migliorato il decoro della frazione.

La rotatoria, che ha visto un investimento complessivo di 275 mila euro, cofinanziato dalla Regione Toscana con 120 mila nell’ambito di un progetto sulla sicurezza stradale, ha un diametro di 36 metri, mentre la larghezza della corsia ad anello è di 7 metri.Lungo i bordi del rondò sono stati realizzati marciapiedi, larghi un metro e mezzo, collegati sui bracci con attraversamenti pedonali a raso situati ad adeguata distanza rispetto alle isole spartitraffico.

Lungo via della Cateratta sono stati realizzati 7 posti auto e aree a verde.

La cerimonia di inaugurazione, alla quale interverrà il sindaco Luca Menesini insieme ai rappresentanti del Comitato di Zone, si terrà in via della Cateratta e vedrà l’accompagnamento musicale della Civica Scuola di Musica di Capannori e un brindisi per tutta la cittadinanza.