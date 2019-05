Sviluppo sostenibile di impresa: un’iniziativa per sostenere i progetti dei giovani

CAPANNORI – Venerdì 17 dalle 9 alle 17 e sabato 18 maggio dalle 9.30 alle 12 al Parco scientifico di Capannori a Segromigno in Monte si svolgerà “Idee in circolo” la due-giorni promossa dall’amministrazione Menesini, assieme alla Banca del Monte di Lucca, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca e alla Cooperativa Sociale Odissea per raccogliere, condividere e coprogettare idee innovative nell’ambito dell’economia circolare rivolta ai giovani fra i 16 e i 35 anni.

Un team di esperti sarà a disposizione dei partecipanti all’iniziativa. Al termine del percorso una giuria selezionerà alcune progettualità che potranno usufruire degli spazi del Parco scientifico e di un piccolo budget per la realizzazione. Faranno parte della giuria Carlo Lazzarini, presidente della Banca del Monte di Lucca, Giorgio Bartoli, amministratore di Bartoli spa, e rappresentanti di Comune di Capannori ed Lmpe.

Gli interessati a prendere parte a “Idee in circolo” possono inviare la propria idea a ideeincircolo@nullgmail.com oppure registrarsi direttamente venerdì 17 maggio presso il Parco scientifico.

Alle due giornate di “Idee in circolo” possono partecipare cittadini da 16 fino a 35 anni non compiuti, associazioni, scuole, startup e imprese. Per ulteriori informazioni: Facebook “Idee in circolo Capannori”, telefono 327 6205025.