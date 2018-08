Superlavoro per i vigili di Forte dei Marmi: Sequestri di merce contraffatta, controllo del traffico ed emissioni sonore non a norma

FORTE DEI MARMI – Un altro week-end agostano di intenso lavoro per la Polizia Municipale di Forte dei Marmi, impegnata con il progetto Sicurezza 2018 promosso dall’Amministrazione comunale. Nei giorni di sabato 18 e domenica 19 agosto, infatti, gli agenti hanno operato come di consueto su più fronti, ottenendo importanti risultati nell’ambito della sicurezza stradale, del rispetto delle norme sulle emissioni acustiche e della lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale.

Molteplici i controlli, specialmente nella serata di sabato, finalizzati al contrasto di comportamenti illeciti alla guida. Le pattuglie, dislocate in diverse zone del paese, hanno elevato numerose contravvenzioni ai guidatori colti nell’atto di trasgredire al codice della strada.

Per quanto concerne le emissioni sonore, gli agenti hanno controllato locali situati in via Piave, via Franceschi e viale Morin. Laddove è stato riscontrato il superamento delle soglie consentite o degli orari imposti dal regolamento comunale sono state comminate sanzioni pari a 50 euro, secondo quanto stabilito dall’ordinanza 321/11.

Infine, il contrasto alla vendita abusiva e al commercio di oggetti contraffatti. La polizia municipale di Forte dei Marmi ha sequestrato oltre 200 pezzi amministrativi, suddivisi per lo più tra capi d’abbigliamento e giochi da spiaggia, venduti senza regolare licenza. Un cittadino senegalese è stato invece denunciato per la vendita di prodotti contraffatti: ben 11 gli orologi rinvenuti in possesso dell’uomo, imitazioni di produzioni delle più famose griffe del settore, per un valore di alcune migliaia di euro. Sono state inoltre ritrovate una decina di borse contraffatte, abbandonate da un venditore alla vista degli agenti.

Agli agenti della Polizia Municipale il ringraziamento dell’Amministrazione, per il lavoro atto a garantire tranquillità e sicurezza, declinate in tutti i loro aspetti, ad ospiti e residenti di Forte dei Marmi.