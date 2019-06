Summer Festival: concerto di Ennio Morricone sugli spalti delle Mura. Viale Europa chiuderà alle 18 di sabato 29

LUCCA – A seguito del tavolo tecnico riunito lunedì 24 in Questura e del successivo incontro con l’organizzazione per la logistica e la sicurezza in occasione del concerto di Ennio Morricone, l’amministrazione comunale ha apportato alcune modifiche alle disposizioni precedentemente comunicate.

In particolare: la chiusura cavalcavia e zona esterna all’area di spettacolo ovest anticipata alle 18:00 – L’area che comprende il cavalcavia di viale Europa, il tratto di viale Carducci dalla rotatoria fino a piazzale Boccherini, via Nieri e via Pascoli utilizzata solo per l’uscita del pubblico alla fine del concerto e sarà interdetta al traffico per il periodo di tempo compreso fra le ore 18:00 di sabato 29 fino al completo deflusso degli spettatori; in questo periodo il traffico proveniente dal casello autostradale e diretto sulla parte nord della circonvallazione e a Sant’Anna sarà deviato sulla variante di collegamento con il casello Lucca Ovest.

Progressiva chiusura dell’area di prefiltraggio est – Porta San Pietro aperta al traffico fino alle ore 8 di sabato 29 – Dalle ore 14.00 di venerdì 28 fino alle ore 14.00 di domenica 30 giugno divieto di transito in viale della Repubblica, viale Cavour fino al piazzale Risorgimento escluso. In Piazzale Risorgimento verranno tolte le transenne e il traffico proveniente da viale Regina Margherita e da Porta San Pietro potrà ritornare indietro transitando a senso unico (direzione nord verso sud) davanti alla ex Guardia di Finanza e poi da viale Cavour arrivare fino alla Stazione. Porta San Pietro resterà aperta quindi al traffico veicolare fino alle ore 8:00 di sabato 29 giugno. Dalle ore 8:00 di sabato 29 giugno fino allo ore 6:00 di domenica 30 divieto transito veicolare attraverso Porta San Pietro. Nello stesso periodo divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare in viale Cavour (tratto fra piazzale Risorgimento e piazzale Ricasoli), viale Regina Margherita (tratto fra porta San Pietro e piazzale Ricasoli), piazzale Umberto I, piazzale Risorgimento e via Montanara.

Parcheggi per abbonati Metro srl. – Dal 27 giugno al 1 luglio i titolari di abbonamento Metro nel parcheggio Carducci potranno sostare gratuitamente in tutti gli altri parcheggi Metro a pagamento con esclusione di quelli in struttura con obbligo di esposizione tessera abbonamento sul cruscotto. Il parcheggio in struttura Cittadella dalle ore 8:00 di sabato 29 giugno fino al termine della manifestazione sarà riservato a esclusivo utilizzo dell’organizzazione. Gli abbonati Metro srl potranno utilizzare gli altri parcheggi a pagamento del centro storico esponendo la tessera sul cruscotto.

Stazione e Farmacia comunale – La stazione ferroviaria sarà sempre raggiungibile per il carico e lo scarico di persone attraverso viale Giusti e anche gli utenti della farmacia comunale di piazzale Curtatone potranno raggiungerla in auto.

Chiusura area di spettacolo – La sortita del baluardo Santa Maria resterà chiusa da giovedì 27 fino a domenica 30 giugno. Dal 28 al 30 giugno sarà chiusa anche la sortita sud del baluardo San Paolino verso il parcheggio Carducci. Viale Carducci chiuderà al transito dalle ore 14:00 di venerdì 28 giugno fino alle ore 14:00 di domenica 30 giugno. Per quanto riguarda la passeggiata delle Mura fra i baluardi San Paolino e Santa Maria è già in atto il restringimento della carreggiata e il transito pedonale sarà bloccato dalle ore 14:00 di venerdì 28 fino alle ore 14:00 di domenica 30 giugno. Il sottopasso ciclopedonale di San Concordio resterà chiuso a pedoni e biciclette nella parte che attraversa viale Carducci dalle ore 14 di venerdì 28 giugno fino alla fine della manifestazione; la parte del sottopasso fra viale San Concordio e il marciapiede di viale Cavour sarà chiusa invece alle ore 8:00 di sabato 29 giugno. Tuttavia l’intero percorso del sottopasso resterà utilizzabile da persone con gravi disabilità motorie fino alle 20:30 di sabato 29 giugno.

Parcheggio Carducci e aree parcheggi riservati viale Giusti – Il parcheggio Carducci sarà riservato a esclusivo utilizzo dell’organizzazione del concerto da giovedì 27 giugno fino al 1° luglio. Metro srl ha organizzato quattro aree di parcheggio a pagamento per gli spettatori con stalli prenotabili online all’indirizzo web https://eventi.parcheggilucca. it/ . Il prezzo per il parcheggio auto è 12 euro in prevendita sul sito e 15 euro se acquistato sul posto. Per i camper 24 euro in prevendita sul sito e 30 euro se acquistato sul posto; per maggiori informazioni è a disposizione il sito web di Metro srl. I divieti di sosta con rimozione coatta, per l’allestimento di questi parcheggi partiranno sabato 29 giugno dalle ore 14.00 in piazza Curtatone, via Mazzini, via Cairoli, viale Giusti, via Filzi, via Sauro, via Montegrappa, via per Corte Pulia, nel parcheggio in struttura Stazione e nel parcheggio in piazza Cotenna Leonardi; tutta questa area sempre dalle ore 14 di sabato 29 giugno sarà accessibile solo agli spettatori del concerto, ai residenti e agli utenti della farmacia comunale di piazzale Curtatone. Nelle zone adibite a parcheggio per il concerto i residenti che non possono usufruire di un posto in resede privata potranno ottenere da Metro srl, su richiesta, un permesso di sosta per nucleo familiare. Dalle 14:00 del 29 fino alle ore 3:00 del 30 giugno viale Giusti, viale Regina Margherita, viale Cavour e viale Carducci saranno vietati al transito di veicoli commerciali alche a massa inferiore a 7,5 tonnellate e a quelli che trasportano carburante.

Parcheggi riservati all’organizzazione e centro storico – Il parcheggio in struttura Cittadella dalle ore 8:00 di sabato 29 giugno fino al termine della manifestazione sarà riservato a esclusivo utilizzo dell’organizzazione. Gli abbonati Metro srl potranno utilizzare gli altri parcheggi a pagamento esponendo la tessera sul cruscotto. Inoltre via Carrara (stalli residenti intorno all’ex Palazzo di Giustizia) sarà chiusa con divieto di sosta e transito dalle ore 00:00 di venerdì 28 giugno fino alle ore 24:00 di domenica 30 giugno. Nello stesso intervallo di tempo sarà istituita una inversione senso di marcia in via San Girolamo (da via Carrara a corso Garibaldi). Poi sabato 29 giugno dalle 8:00 fino alla stessa ora del 30 giugno divieto di transito veicolare e pedonale (eccetto i residenti a cui è garantito il transito pedonale) in via Carrara (fra piazza della Caserma e via Vittorio Veneto), via della Caserma e via della Mano. Dalle ore 8:00 di sabato 29 giugno fino allo ore 6:00 di domenica 30 divieto transito veicolare attraverso Porta San Pietro e in via Carrara (fra Porta San Pietro e via San Girolamo, fra la Porta e via del Peso). Dalle ore 8:00 di venerdì 28 giugno i residenti della zona potranno utilizzare gratuitamente per la sosta gli stalli blu di via del Pallone, piazzale Verdi, piazza della Caserma, piazza della Magione; dalle ore 14 saranno disponibili sempre per i residenti gli stalli blu di corso Garibaldi.