“Summer Camp”: si rinnova il gemellaggio tra la Mezzaluna Rossa palestinese e la Croce Rossa Italiana

LUCCA – Si rinnova ormai da quattro anni il gemellaggio tra la Mezzaluna Rossa palestinese e la Croce Rossa Italiana. “Summer Camp” è il nome dell’iniziativa che permette il soggiorno per una trentina di ragazzi presso la struttra della CRI di Pisa. Si tratta di figli di dipendenti della Mezzaluna Rossa e di ragazzi e ragazze che frequentano i centri sociali a Gerusalemme gestiti dalla Organizzazione. I ragazzi abitano nella striscia di Gaza e nel West Bank (Fa parte, assieme alla striscia di Gaza, dei “territori palestinesi” e della regione storico-geografica della Palestina.) Inoltre il gruppo include quattro ragazzi con deficit uditivo, due di Ramallah e due di Gerusalemme che frequentano progetti di inclusione sempre a cura della Mezzaluna Rossa palestinese. Il soggiorno in terra di toscana permette loro di <<vivere in serenità in una situazione di reale libertà – come ci spiega Suzanne, addetta della Mezzaluna Rossa – lontano dalla realtà di conflitto e segregazione>>. Visiteranno Firenze, Lucca Volterrra e saranno sempre ospiti di strutture della CRI.

Nella giornata dedicata a Lucca dopo essere stati ricevuti dal Sindaco Alessandro Tambellini che ha rivolto un saluto al gruppo ricordando le radici di accoglienza e libertà della città di Lucca che accoglie e saluta anche questi giovani. Poi visita alla città con salita sulla Torre Guinigi, la Cattedrale e il monumento a Ilaria del Carretto, piazza Napoleone e le vie del centro. Alla sera il Comitato di Lucca ha fatto festa insieme ai ragazzi e agli accompagnatori con una pizzata in sede e dopo con la musica degli African perfect Harmony il gruppo muicale nato dall’unione di una decina di nigeriani che sono stati ospiti del Centro di accoglienza gestito dalla CRI e adesso smantellato.