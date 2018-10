“Sulle ali di Pegaso”: domani la presentazione del libro di poesie di Alfredo Ferrone e Anna Maria Poggi

VIAREGGIO – Mercoledì 3 ottobre con inizio alle 17.30 proseguono gli incontri culturali di Villa Argentina con la presentazione del libro di poesie “Sulle ali di Pegaso” di Alfredo Ferrone e Anna Maria Poggi (Cicorivolta edizioni).

L’opera è un volo poetico che nasce dal connubio artistico di due autori accomunati da una continua ricerca poetica e spirituale. L’anima umana si slancia alla ricerca di un equilibrio cosmico, sospesa tra la fragilità dell’essere e l’eternità, mentre tutto scorre senza fine. La poesia permette allora di sperimentare e giocare con il linguaggio, di trasformarlo, di penetrarne i significati, affrontando la parte più oscura della nostra psiche, ridestandola alla luce. Così ogni lirica di questa raccolta si presenta come una piccola breccia nell’anima, un viaggio introspettivo alla ricerca di una scintilla di verità che proviene dal silenzio interiore, in un’epoca in cui il rumore spesso stordisce e non favorisce un ascolto autentico della parola poetica.

Il testo letterario è arricchito da alcune illustrazioni realizzate dall’autrice Anna Maria Poggi.

L’incontro con gli autori, sarà introdotto e presentato da Giuseppe Benelli, già docente di Filosofia del linguaggio alla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, nonché socio e presidente del Centro Lunigianese Studi Danteschi.

Alfredo Ferrone è nato a Forte dei Marmi dove vive e lavora come Guardia giurata. Da sempre assiduo e profondo frequentatore dell’animo umano, in sempiterna fusione con gli elementi cosmici, il tempo e la memoria, fra ricerca espressiva e contemplazione, ha pubblicato, nel 2000, la raccolta poetica dal titolo La memoria orbata.

Anna Maria Poggi è nata, come sovente ama dire, “in uno splendido anfiteatro naturale, fra un mare verde e monti bianchi di roccia pregiata”. Ha insegnato nella scuola pubblica. Ha scritto di prosa e di poesia. E’ nata e vive a Forte dei Marmi. Per Cicorivolta Edizioni ha pubblicato i volumi Fato e Sibilla, Vespero e Aurora, Luci ed ombre, che costituiscono in simbiosi tra tempo ed eternità e dunque in perfetta, inscindibile risonanza con la tematica universale del panta rei, i primi tre volumi della sua poliedrica e intensa collezione poetica.

Ingresso libero fino a esaurimento posti