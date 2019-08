Sull’area ex Balilla interviene Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del PD

LUCCA – <<Man mano che perdono vigore le prese di posizione partitiche e personali e cominciano a parlare le Categorie economiche, cioè i diretti interessati, ci si rende conto che quando c’è un problema lo si studia, si affronta e si risolve con il dialogo, guardando al principio di realtà ed alla esperienza ormai consolidata in anni e anni. L’esperienza ci dice che l’ex Campo Balilla è servito, serve e servirà alla città per le due manifestazioni più importanti ( Lucca Comics e Games e Summer Festival), che miglioramenti nella sua utilizzazione sono via via già stati apportati e che altri andranno programmati per dare migliore attuazione alle norme esistenti, che vanno interpretate.

Non servono atteggiamenti “ex cathedra”; nessuno, tanto meno la città e le sue istituzioni rappresentative, ha bisogno di essere “educato” da qualcuno. Lucca sta vivendo la pressione che vivono altre città d’arte; per fortuna e per scelta non siamo e non saremo nella situazione di Venezia assediata dalle grandi navi da crociera. I cittadini di Lucca ci tengono alle loro Mura, tanto è vero che le vivono quotidianamente, e non permetterebbero mai un qualsivoglia scempio del loro monumento. Allora, coraggio! Riseppelliamo le asce da guerra e sediamoci intorno ad un tavolo>>.