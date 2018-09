“Sulla mia pelle”, il film che racconta gli ultimi giorni in vita di Cucchi, in scena ad Artè

CAPANNORI – Riprendono le proiezioni cinematografiche al Cinema Artè di Capannori dopo la pausa estiva. Il film d’esordio è SULLA MIA PELLE, titolo molto atteso e carico di interesse essendo incentrato sulla figura di Stefano Cucchi e i suoi ulitmi giorni di vita.

Domenica 30 settembre 2018 ore 20.00, 22.00 – Lunedì 1 ottobre 2018 ore 21.00 – Sabato 13 ottobre 2018 ore 19.30 – Domenica 14 ottobre 2018 ore 21.30 – Lunedì 15 ottobre 2018 ore 21.00

Cinema Artè Capannori

Prime visioni

SULLA MIA PELLE

di Alessio Cremonini – Italia, 2018 – 100’

con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca

Sulla mia pelle, atteso film di apertura della sezione Orizzonti a Venezia75, ripercorre come noto gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, dall’arresto alla morte per le percosse subite. Una vicenda tragica che dopo nove anni non ha ancora avuto una risposta definitiva sebbene vi siano state sentenze e ribaltamenti delle stesse in un continuo gioco di verità, occultamenti, ammissioni e reticenze.

Alessio Cremonini, alla seconda regia, dimostra padronanza del mezzo e della narrazione giocando di sottrazione nelle scelte di regia e non addentrandosi oltre il dovuto nelle pieghe dell’inchiesta per concentrarsi invece su Stefano e il suo personale calvario. (Greta Leo, «Rivista del cinematografo»)