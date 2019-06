Successo per l’incontro in occasione della 2°conversazione di Alta Toscana Innova

LUCCA – La nostra civiltà si troverà di fronte a cambiamenti radicali che comporteranno, nell’arco dei prossimi venti anni, innovazioni superiori a quelle degli ultimi 3 secoli.

Sono queste alcune delle riflessioni con le quali Giuseppe Marino, attuale top manager del gruppo Hitachi, ha intrattenuto una nutrita platea di imprenditori e giovani studenti presso lo spazio convegni del Centro Mati 1909, in occasione della 2° conversazione di Alta Toscana Innova tenutasi nella serata dello scorso 5 giugno.

Il manager del gruppo Hitachi ha spiegato le trasformazioni in atto negli stabilimenti italiani e lo sviluppo innovativo dei processi e dei percorsi che guidano il colosso giapponese.

Marino si è mostrato piacevolmente sorpreso anche dall’iniziativa di Alta Toscana Innova, una società che raggruppa alcune delle principali aziende dell’area di Pistoia e Prato, con la finalità di assistere e far crescere le start up innovative che alla stessa si rivolgono.

Il lavoro di squadra e lo scambio di esperienze maturate in ambiti diversi (dal vivaismo alla meccanica, passando dall’edilizia, dai trasporti e dalla farmaceutica) costituiscono fattori chiave per lo sviluppo di nuove iniziative che anche lo stesso Gruppo Hitachi non può che auspicare e favorire.

Non a caso il top manager del colosso nipponico ha ben evidenziato quanto la sua azienda con le sue potenzialità, non solo economico e finanziarie, sia già coinvolta ed interessata alla crescita, dimensionale e qualitativa, delle imprese del territorio con le quali collabora.

La relazione dell’ing. Marino ha toccato molti altri temi, tutti di strettissima attualità sui quali vi sono state poi una

serie di richieste di precisazioni ed ulteriori chiarimenti da parte della platea dei partecipanti all’iniziativa.

Subito dopo è intervenuto il Prof. Andrea Arnone, Prorettore dell’Università di Firenze e rappresentante del dipartimento di Ingegneria Industriale della stessa Università.

Il Prof. Arnone ha sottolineato il ruolo chiave di incontri come quello organizzato da Alta Toscana Innova che consentono al mondo universitario di interloquire con le imprese e comprendere, da entrambi i lati, i bisogni e

le esigenze future.

Al termine degli interventi e del successivo dibattito coordinato da Daniele Matteini, Vice Presidente di Confindustria Toscana Nord, alcuni studenti degli istituti tecnici ITTS Fedi-Fermi di Pistoia e ISI Pertini di Lucca accompagnati dai dirigenti scolastici Paolo Bernardi e Daniela Venturi, hanno presentato dei progetti di start up innovative che verranno esaminate dal comitato tecnico di Alta Toscana Innova.

Alla fine della serata il Presidente Francesco Mati, estremamente soddisfatto sia per la qualità degli interventi che per la risposta del pubblico alla manifestazione, ha esteso a tutti i partecipanti l’invito al prossimo evento che Alta Toscana Innova, come orami da consuetudine, proporrà alle imprese e più in generale al tessuto sociale del nostro territorio.