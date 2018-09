Successo per la prima edizione di Running In a Forte dei Marmi: 450 partecipanti

FORTE DEI MARMI – Ancora non è tempo di bilanci definitivi che saranno tracciati nei prossimi giorni ma Alberto Mattugini, consigliere delegato allo Sport ed e promozione turistica eventi sportivi, in prima battuta esprime grande soddisfazione per Running In, manifestazione podistica alla sua prima edizione a Forte dei Marmi: «Davvero un successo – commenta Mattugini – non mi aspettavo tanta partecipazione per un debutto, anche se devo dire che il grande lavoro sia preparatorio che di promozione, alla fine ci ha premiato. Non posso che ringraziare prima di tutto la Compagnia della Vela che è stata instancabile nel suo impegno e tutti coloro che l’hanno affiancata in tutti gli aspetti organizzativi, dagli uffici comunali alle tantissime associazioni che hanno dato il loro apporto. Un grazie va anche ad Alberto Gilardino, campione del mondo che ha vestito con grande entusiasmo il ruolo di testimonial della manifestazione, dimostrando ancora una volta l’affetto che ha per Forte dei Marmi. E grazie anche a Andrea Lanfri, campione paralimpico di velocità, il suo spirito e la sua forza è di grande esempio per tutti e lo hanno dimostrato i due minuti di applausi che il pubblico presente gli ha dedicato. E soprattutto sono contento della risposta del nostro territorio anche in virtù che la manifestazione era a favore di Dynamo Camp, una realtà importante per il sostegno attraverso terapie ricreative di ragazzi con patologie gravi e croniche».

Questa mattina al Pontile c’era aria di festa, tantissimi gli atleti competitivi e non, ma anche moltissimi atleti con famiglie, bambini e ragazzi che si trattenevano nell’aree dell’animazione a loro dedicata, gestita da Running In 4kids, la Compagnia della Vela, la Misericordia, la Società Nazionale di Salvamento e Scuola Cani Salvataggio di Firenze. Una giornata non stop con l’evento conclusivo del concerto gratuito di Paola Turci.

Premiati i primi tre atleti per le categorie donne e uomini. vincitori del percorso competitivo di 10.9 km. Per le donne Stefania Delbecchi, Giorgia Martelli e Monia Bresciani; per gli uomini, Stefano Simi, Gabriele Salini e Simone Orsucci.

Menzione speciale anche per il giovane Alessandro Uncini, primo arrivato con il percorso di 5.8 km, e per Andrea Lanfri, il campione paralimpico di velocità, per questa splendida giornata impegnato sulle lunghe distanze a favore di Dynamo Camp.

Di seguito, nomi e tempi dei primi classificati:

DONNE:

Stefania Delbecchi 46’59”

Giorgia Martelli 50’11

Monia Bresciani 50’46”

UOMINI:

Stefano Simi 38’07”

Gabriele Salini 38’20”

Simone Orsucci 38’36”