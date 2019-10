Successo per la prima di PorcariLab, venerdì 25 ottobre si replica in Padule

PORCARI – C’è voglia di partecipazione in paese e lo dimostra la grande presenza di cittadini in occasione del primo laboratorio di quartiere che si è svolto a Rughi. Venerdì 25 ottobre si replica, questa volta in Padule: l’appuntamento è alle 21 al Bar “Il Cavallino”.

È partito alla grande PorcariLab, che porterà alla redazione del primo bilancio partecipato del Comune di Porcari. I cittadini hanno dimostrato tanto entusiasmo portando sul tavolo della discussione tante idee concrete su come poter spendere i 30 mila euro a disposizione. Fra le proposte emerse la riqualificazione del parco giochi nell’area “Don Turno”, percorsi ciclopedonali nel verde lungo il rio Ralla e via Ciarpi, dispositivi per la riduzione della velocità in via Fratina, pulizia dei fossi minori. E tanto altro ancora.

Il dado è tratto, come si dice. Al termine della serata, dopo aver raccolto le idee, si sono nominati i volontari disponibili a proseguire il lavoro e a partecipare a novembre ad un “tavolo” tecnico con il Comune, in cui approfondire e selezionare le proposte da portare al voto pubblico.