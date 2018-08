Successo per la Notte Bianca di Lucca: l’unico che non si è presentato è stato il maltempo

LUCCA – L’unico che ha mancato l’appuntamento con la Notte Bianca di Lucca è stato il maltempo. La gente, infatti, quella non è mancata.

Anche se in misura minore magari rispetto alle precedenti edizioni, in molti hanno affollato le strade di Lucca. L’arrivo in centro è stato più lento rispetto agli scorsi anni. Forse a causa dell’allerta meteo o forse semplicemente perché il pomeriggio era stato afoso, ma adatto per trascorrere un sabato al mare, i lucchesi sono arrivati con più calma per le strade lucchesi.

Secondo le stime di Confcommercio, i numeri dello scorso anno, quando si ebbero circa 70mila presenze, sono confermati anche per quest’anno. E a giudicare l’affollamento nelle strade la stima – al momento provvisoria – di Confcommercio è assolutamente attendibile.

Molti i negozi aperti per accogliere i lucchesi che hanno passeggiato per le vie del centro, mentre nei punti dove erano organizzati i dj set la musica ha avuto la meglio e, in breve, si sono trasformati in luoghi di ritrovo per chi ama la musica e magari vuole anche ballare.

Come sempre, molto gettonati i musei e i palazzi, nonché le mostre. L’opportunità di salire su una torre e vedere Lucca dall’alto di notte è molto ghiotta sia per i lucchesi che per i turisti che non se la sono lasciata scappare e, anzi, hanno approfittato del fatto che quest’anno alle due torri ‘storiche’, Torre Guinigi e Torre delle Ore, si è aggiunto anche il campanile di San Martino.

Qualche mugugno c’è stato per il fatto che la mostra di Cartasia-Lucca Biennale al Mercato del Carmine è rimasta a pagamento anche nella serata del ‘tutto gratuito’, ma tant’è. Le mostre da vedere erano molte e l’alternativa non mancava.

Successo sia per il recital pucciniano in piazza San Francesco, sia per lo spettacolo dell’imitatrice Emanuela Aureli che ha richiamato in piazza San Martino moltissime persone, così come gettonatissimo è stato lo spazio bambini in piazza San Michele, l’unico che ha visto arrivare gente già dal tardo pomeriggio per provare i giochi di una volta e per divertirsi tutti insieme. E a rendere le strade più vive e animate, ci hanno pensato i tamburi ‘ambulanti’ dei Moruga Drum che, camminando, sono riusciti a dare vita a uno spettacolo continuo per le strade di Lucca.

Insomma, anche quest’anno la Notte Bianca si è celebrata come festa della città, una città viva e vivace, nella quale non si sono registrati problemi e dove si è dimostrato, una volta di più, che il sistema della sicurezza messo a punto dal Comune permette di realizzare questi eventi – che pure richiamano migliaia di persone nel centro – in tutta sicurezza.

Intanto Confcommercio ha commentato: «Mai come stavolta – si legge in una nota dell’associazione – è lecito parlare di grande successo. Le incertezze del meteo, sommate all’allerta arancione diramata dalla Regione Toscana nelle ore precedenti la manifestazione con conseguente attivazione dell’Alert System telefonico, avrebbero potuto rappresentare un grosso deterrente per il pubblico, suggerendogli di rimanere a casa. La risposta della gente invece ancora una volta è stata fantastica: decine di migliaia di persone hanno scelto di esserci lo stesso e alla fine crediamo che sia valsa la pena per tutti: sia per chi ha organizzato la manifestazione, vedendo premiati i propri sforzi, sia per chi c’era, perché ha potuto vivere Lucca nella sua forma più bella, viva e allegra».

«Per una stima più precisa sul numero delle presenze – prosegue Confcommercio – servirà ancora qualche ora, ma possiamo tranquillamente affermare sin da ora di essere in linea con le circa 70mila presenze dello scorso anno: vero è che il centro ieri sera si è riempito un po’ più tardi del solito – forse proprio perché qualcuno ha atteso fino all’ultimo per uscire di casa, cercando di capire le evoluzioni del meteo -, ma è un fatto oggettivo che attorno alle 23 la città “scoppiasse” di gente in tutte le sue vie principali».

«Una volta di più – termina la nota – il pubblico ha dimostrato di amare la Notte Bianca, divenuta ormai una della manifestazioni irrinunciabili dell’estate lucchese non solo per i giovani, ma anche per i bambini, gli adulti e gli anziani. E questo coinvolgimenti e apprezzamento a 360 gradi che abbraccia tutte le fasce di età è per la nostra associazione motivo di enorme soddisfazione».

[Foto: Laura Casotti]