Successo per la Notte Bianca a Tonfano. E si pensa già all’edizione numero 10

PIETRASANTA – La Notte Bianca riempie Tonfano. In migliaia hanno affollato giovedì 24 agosto il centro di Marina con via Versilia diventata un fiume in piena di famiglie e giovani così come il pontile di Tonfano arricchito dalla presenza delle sculture di Artigianart e le piazze circostanti dove danze caraibiche, musica di ogni genere, intrattenimento, negozi e locali aperti fino a tarda notte hanno fatto da cornice all’evento voluto dalla nuova amministrazione comunale di Alberto Giovannetti con la preziosa collaborazione di Marina Eventi. Tra i protagonisti il celebre carillon vivente frutto della genialità dell’artista Mauro Grassi che dopo il centro storico ha “volteggiato” per le strade di Tonfano catturando applausi e apprezzamenti. “Siamo felici della grande partecipazione – commenta Alberto Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta – e della collaborazione di Marina Eventi e dei commercianti che ha fatto la differenza. Organizzare un evento così impegnativo, in poche settimane, non è stato facile anche solo per gli aspetti legati alla sicurezza, e di questo devo darne merito al nostro assessore Andrea Cosci e agli uffici.

La Festa del Pontile, in agenda sabato 15 settembre, chiuderà con il botto il calendario 2018 degli eventi sul litorale con tanti eventi collaterali ad accompagnare i 10 anni dalla sua costruzione come lo street food, cortei e spettacoli itineranti, musica dal vivo, fuochi d’artificio e tante altre sorprese. “La nostra intenzione è allungare la stagione per aiutare le attività commerciali e l’indotto turistico e lo faremo già quest’anno con la festa per il decennale del Pontile a cui sta lavorando l’assessorato al turismo e alla cultura con il nostro senatore Massimo Mallegni. Sarà una grandissima festa per tutta la città”.