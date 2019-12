Successo per Girolamo Deraco in Paraguay con il dittico operistico Universo Oceano

LUCCA – L’evento, programmato all’interno di un meeting di consoli e ambasciatori italiani in America Latina si è tenuto in Asunción, ha avuto il tutto esaurito al Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, con una standing ovation da parte del pubblico.

Ad aprire la serata sono stati i saluti in video del Generale R. Vittori, astronauta ASI ed ESA, per tre volte sulla ISS – Stazione Spaziale Internazionale.

Il dittico apre con l’opera Universo che propone un viaggio immaginifico nello spazio guidato da un console italiano che ha a cuore la migrazione umana. Dopo aver scoperto che sulla terra l’Uomo si è estinto torneranno sul pianeta azzurro per recuperare la massima memoria artistica dell’umanità per costruire l’uomo nuovo: l’opera. Con Oceano, la seconda opera del dittico, il compositore Girolamo Deraco e lo scrittore Giuseppe Nicolò hanno omaggiato i migranti italiani che a fine ottocento partivano verso il Sud America. Il libretto trae spunto dal romanzo di Edmondo De Amicis Sull’oceano.

I personaggi principali sono stati Alejandra Meza (soprano), Gabriela Arias (mezzo soprano), Josè Mongelos (tenore), Mathias Barranco (baritono). Diego Sánchez Haase ha diretto l’Orquesta sinfónica del congreso nacional del Paraguay e il coro Asunción Lirica. Regia dello stesso Girolamo Deraco. Da rilevare la voce recitante di Maurizio Vanni, famoso storico d’arte e direttore del museo Lucca Museum.

Allo spettacolo era presente anche Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie. La messa in scena è stata possibile proprio grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI, dell’Ambasciata Italiana ad Asuncion in Paraguay, grazie all’Ambasciatore Gabriele Annis al supporto del El Centro Cultural de la República El Cabildo, grazie alla Direttrice Margarita Morselli. L’Associazione Cluster ha espletato la funzione di produttore esecutivo in un accordo internazionale tra le diverse istituzioni. Un’ennesima dimostrazione che in made in Italy se sostenuto da una progettualità meticolosa da parte delle istituzioni riesce ancora ad avere grandi risultati in tutto il mondo.