Successo al Teatro Comunale di Pietrasanta per il Don Chisciotte di Alessio Boni e Serra Yilmaz

PIETRASANTA – Biglietti esauriti da oltre tre settimane, applausi, ovazioni e standing ovation. La Fondazione Versiliana mette a registro un nuovo grande successo per la stagione invernale di spettacoli promossa e organizzata insieme a Fondazione Toscana Spettacolo e con la consulenza artistica de Lo Studio Martini, con il Don Chisciotte di Alessio Boni e Serra Yilmaz, sesto spettacolo della stagione che è andato in scena ieri sera al Teatro Comunale di Pietrasanta in un tripudio di applausi.

Eccellenti le performance dei due attori protagonisti: Alessio Boni che ha vestito con ardore i panni e l’armatura del cavaliere errante accanto all’eclettica e raffinata Serra Yilmaz nel ruolo del fido scudiero Sancho Panza, simbolo di purezza di cuore, una coppia di coraggiosi sognatori che con le loro folli avventure hanno incantato la platea gremitissima del Teatro di Pietrasanta.

Sorprendente anche il Ronzinante animato da Nicolò Diana che è riuscito a rendere le movenze e anche i sentimenti di un cavallo vero.

Annunciato come il più atteso di tutta la stagione, lo spettacolo non ha dunque mancato le aspettative portando in dote un successo destinato a lasciare il segno.

La stagione del Teatro Comunale di Pietrasanta proseguirà con altri tre spettacoli : “Tartufo” con Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina e Roberto Valerio in programma il 27 febbraio con due repliche alle 10.30 e alle 21.00, “Coast to coast” con Rocco Papaleo il 5 marzo ( ore 21.00) e “Un comico fatto di sangue” con Alessandro Benvenuti il 31 marzo. Info www.versilianafestival.it