Successo al Pinturicchio per il concerto della “Chewingum Rock & Blues Band”

LUCCA – Grande partecipazione di pubblico al concerto della “Chewingum Rock & Blues Band” che si è svolto venerdì 7 febbraio al “Pinturicchio”.

Nella Sala della Cultura di via Borgo Giannotti a Lucca il gruppo lucchese ha mostrato il suo ampio e variegato repertorio, legato alla musica degli anni 70 ma non solo.

La band ha infatti presentato brani delle Orme e dei New Trolls, ma anche ad esempio dei Gees, di Bob Marley, dei Deep Purple e di Zucchero.

Alla fine tanti applausi per Urbano Giulianetti alle tastiere, Claudio Orsi alla batteria, Daniele Micheli alla chitarra e voce e Massimo Capanni al basso e voce, che si sono confermati artisti di alto livello, in grado di far ascoltare al pubblico tanta buona musica rock e blues.

L’esibizione della band lucchese è stato l’ulteriore evento di un programma ricchissimo partito da alcuni mesi al Pinturicchio e che proseguirà già nella prossima settimana con altre importanti iniziative.