Successo a Porcari per la cena-spettacolo con Massimo Antichi

PORCARI – Nuovo successo per l’agenzia “Palcoscenando” di patron Massimo Chiocca con la cena spettacolo a base di cabaret, karaoke, musica, tanto divertimento e applausi da parte del pubblico. L’evento si è tenuto a Porcari presso il ristorante “Stefan” in via Giacomo Puccini al 1190, lo scorso sabato 13 ottobre, ed ha avuto come ospite d’onore l’attore e cabarettista nonché toscanaccio d’oc Massimo Antichi (di Vergaio, il paese di Benigni) e la cantante Debby. La serata ha preso il via con alcune persone della cena che hanno dato prova del loro talento musicale cantando sul sostegno canoro del karaoke. Poi è entrato in scena il comico-trasformista Antichi che si è presentato come tale e quale, dalla voce all’abbigliamento, nei personaggi prima di Renato Zero e poi di Vasco Rossi.

Sin dalle prime note l’artista è stato in contatto diretto con il pubblico, passeggiando e cantando in mezzo a loro ed interagendo con improvvisazioni e quindi coinvolgendo le persone stesse. A fare da intervallo nel cambio di personaggio e costume tra Zero e Vasco, al microfono si è esibita la giovane cantante capannorese Debby, al secolo Deborah Mantellassi. Una ragazza di 28 anni di Segromigno in Monte, che da circa dieci anni si dedica al canto, riscuotendo tra l’altro già diversi successi sia in lucchesia che fuori provincia ultimo tra i quali i concorso canoro nazionale svoltosi ad Antraccoli: “Il treno dei desideri”. Il cabarettista pratese al termine della sua performance di sosia dei due celebri personaggi della musica italiana, ha lasciato la sala duettando con Debbie cantando la famosa canzone, composta dallo stesso Benigni: “L’inno del corpo sciolto” dove si è sviluppato un tripudio di applausi e risate. La serata è stata presentata dal dj e cantante romano Simone Migali con il supporto scenografico di Benedetta Mazzoni.