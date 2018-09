Studenti del Paladini-Civitali e Blocco Studentesco protestano davanti alla Provincia

LUCCA – «Per la vostra incapacità di operare, lo studente non devono pagare!» questo il testo dello striscione srotolato dagli studenti del Paladini-Civitali, che oggi pomeriggio hanno protestato davanti alla Provincia in vista dell’inizio dell’anno scolastico il quale si presenta con molte incertezze. Alla manifestazione ha partecipato anche il Blocco Studentesco.

«Ad ora siamo senza una sistemazione – affermano gli studenti del Civitali-Paladini – i lavori sono partiti da pochi giorni e nonostante le rassicurazioni della Provincia, la conclusione dei progetti per garantirci una didattica dignitosa, per l’inizio della scuola, sembrano lontane. Gli studenti del Civitali saranno trasferiti all’ITC. Le classi del Paladini saranno realizzate in dei moduli prefabbricati posti nel parcheggio del Campo di Marte».

«Era necessario farci sentire – afferma Rachele De Luca, rappresentante d’istituto del Paladini lo scorso anno – siamo veramente preoccupati per la situazione venutasi a creare e per la qualità della didattica degli anni avvenire. Grazie alla protesta di oggi, alcuni studenti sono stati ricevuti dalla Provincia. La situazione appare confusa; da quando è stata chiusa la scuola ad oggi, non sono stati fatti molti passi in avanti. Le soluzioni trovate scontentano tutti: studenti, professori, genitori».

Sulla questione interviene anche il Blocco Studentesco: «La chiusura del Paladini-Civitali avvenuta in maniera repentina e improvvisa l’ultimo giorno di scuola – dice il movimento giovanile di CasaPound – pone molti dubbi sulla sicurezza degli edifici scolastici e su come questo problema venga affrontato dalle istituzioni. Era importante partecipare perché non solo gli studenti del Paladini-Civitali si troveranno in difficoltà per il prossimo anno scolastico, ma le scelte della Provincia metteranno in seria difficoltà altri istituti. Uno su tutti l’ITC Carrara. Vigileremo affinchè si riesca a trovare una soluzione dignitosa per gli studenti».