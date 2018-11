Studenti, amministratori e associazioni in piazza per dire “no” alla violenza contro le donne

LUCCA – Tanti ragazzi, tanta commozione, tanto impegno. Anche Lucca sabato 24 è scesa in piazza per dire no alla violenza contro le donne e rivendicare serie ed efficaci politiche di genere. E l’ha fatto in piazza San Michele, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, e in piazza San Salvatore, intorno alla panchina rossa.

Studenti e cittadinanza, letture ad alta voce, musica e canti, presentazioni pubbliche e confronti in piazza: c’erano i ragazzi dell’Iti “Fermi” e del “Giorgi”, tra cui la 2° C indirizzo sportivo che ha accompagnato la professoressa, soprano lirica e pianista, Paola Massoni nell’esecuzione della canzone “Fanciulla di viole”, ispirato alla storia di Noemi Durini; c’era la Prefettura con la dottoressa Trimarchi; c’era l’amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Ilaria Vietina e Giovanni Lemucchi e dalla consigliera comunale e presidente della commissione cultura, Teresa Leone; c’erano le associazioni del territorio, Lucca Città delle Donne, Se non ora quando Teatro, Centro donna, Maschile plurale, Fidapa, Comunità di Sant’Egidio.

Una giornata ricca e partecipata, che ha trovato nella lettura della lettera/appello agli uomini preparata dall’associazione Maschile plurale uno dei momenti di massima commozione.

Domenica 25, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è inaugurata alle 15 la “panchina rossa” al centro di cittadinanza “Il Bucaneve” di Santa Maria a Colle, mentre alle 16 la mostra fotografica “Gli strappi dell’anima” a Villa Bottini. Il 25 novembre appuntamento anche con l’esposizione di fotografie e video della performance “Non ci provar” del pittore italo-argentino Salvator Gaudenti nei locali del Caffè Letterario-LuccaLibri dalle 10.30 alle 12.30.

Porta Elisa, invece, resterà illuminata di arancione fino al 10 dicembre.