“Strumenti di Counselling”: la presentazione del libro a Villa Argentina

VIAREGGIO – “Strumenti di Counselling in analisi transazionale: per migliorare la comunicazione sociale”. Si intitola così il libro edito da Amazon per l’agenzia formativa PerFormat, a cura di Beatrice Roncato e Patrizia Vinella, che sarà presentato per la prima volta a Viareggio martedì 15 gennaio alle 17 a Villa Argentina.

Si tratta di una attenta ricerca sull’utilizzo degli strumenti del counselling nelle professioni di aiuto e illustra, attraverso l’analisi di diverse casistiche, la metodologia del counselling complementare nelle professioni. Studi e ricerche che abbracciano contesti diversi: dall’intervento psicologico a quello scolastico, dall’ambito organizzativo a quello sociale.

Oltre a presentare un’accurata indagine relativa all’importanza degli strumenti e alle competenze del counselling, presenta metodologie applicative nei diversi campi, dalla scuola all’azienda, dal mondo del sociale, all’individuo. E’ insomma un punto di arrivo di un grande lavoro di ricerca e di pratica, ma anche un punto di partenza per chi vuole approcciarsi al settore.

Nella prima parte del volume sono presentate le ricerche delle due ricercatrici e curatrici del libro, Patrizia Vinella e Beatrice Roncato. La seconda parte del testo tratta diversi aspetti applicativi del counseling: di coppia, dell’età anziana, degli adolescenti, dei disabili.

All’interno anche un capitolo curato dalla viareggina Alice Lepore dal titolo “La gestione del tempo nella vita di una persona disabile, dall’analisi del contesto alla pianificazione dell’intervento”, che verte proprio sulla necessità e l’importanza, specie per chi non è del tutto autosufficiente, di organizzare il proprio tempo libero, viste anche le poche opportunità offerte dal territorio.

Il libro – già acquistabile su Amazon sia in formato Kindle che cartaceo – sarà presentato per la prima volta proprio a Viareggio. La presentazione avverrà martedì 15 gennaio alle ore 17 a Villa Argentina (via Amerigo Vespucci, 44) e ci saranno alcuni degli autori del volume tra cui Alice Lepore (PerFormat Viareggio) e Beatrice Roncato (PerFormat San Giuliano Terme). Modera l’incontro Anna Benedetto.

Già in calendario le successive presentazioni del libro: giovedì 24 gennaio ore 18.00 al PerFormat Salute di San Giuliano Terme dove modera l’incontro Gabriel Del Sarto; venerdì 25 gennaio ore 17 al PerFormat Salute di Genova, giovedì 31 gennaio alle ore 18 al circolo letterario “Volta Pagina” di Pisa e sabato 16 febbraio al Performat Salute di Catania.

Alice Lepore. Counsellor professionista e Analista Transazionale in formazione, si occupa di disabilità dal 1998,prima curando attività equestri per persone disabili, poi come tecnico animatore di comunità. Coordina diversi progetti, tra cui quello di agricoltura sociale finanziato da Regione Toscana, destinato a persone con ritardo mentale medio-grave e l’altro relativo ad attività di tempo libero per persone disabili finanziato dal comune di Massarosa, ha seguito come tutor d’accompagnamento per azienda IAl e Usl Toscana Nordovest-Società della Salute Versilia, una decina di utenti della salute mentale nell’ambito del progetto VAL.ORE.–Valorizzazione, Occupazione e Reti. Coordina il Centro Performat Salute Viareggio dove lavora con adolescenti a rischio dispersione scolastica e sostegno alla genitorialità.