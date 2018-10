Striscione di CasaPound contro Don Biancalani: “Non è il benvenuto a Lucca. Basta immigrazione”

LUCCA – “Don Biancalani not welcome”, è questo il testo di uno striscione che CasaPound ha affisso stanotte di fronte al dopolavoro ferroviario dove è prevista per oggi la visita del prete Massimo Biancalani per parlare di immigrazione.

<<Don Biancalani non è il benvenuto a Lucca – scrive in un comunicato CasaPound – per le sue posizioni, o meglio ossessioni, filo immigrazioniste. Responsabile di una struttura di accoglienza chiusa dalla prefettura di Pistoia perché non in regola, il centro ha ospitato anche spacciatori e Biancalani è diventato ormai un’icona della sinistra anti-italiana>>.

<<Nel giorno in cui tre richiedenti asilo sono stati arrestati per lo stupro e l’omicidio della sedicenne Desirée a Roma – continua la nota – la presenza di Biancalani e di tutto il carrozzone filoimigrazzionista è un’offesa verso la vittima e verso la nostra città, che sta già subendo l’impatto devastante di un’accoglienza indiscriminata spinta dalla sinistra italiana che purtroppo ancora governa il nostro Comune, come testimonia la presenza dell’assessore Lucia Del Chiaro a questo incontro>>.