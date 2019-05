Strettoia: Sindaco in via Casone, in arrivo interventi per sicurezza e decoro frazione

PIETRASANTA – Via Casone a Strettoia: in attiro interventi per migliorare la sicurezza stradale ed il decoro con il ripristino della pizzetta della via dell’Arte dove è collocata l’opera “I Pellegrini” di Neal Barab e della sfortunata piazzetta intitolata a Sem Ghelardini dove ignoti, negli scorsi giorni, hanno rubato la fontana.

Sopralluogo del Sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti in via Casone – insieme al Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi – in vista anche del prossimo intervento di asfaltatura di alcuni tratti di via Casone inserita nel primo lotto del piano per migliorare la sicurezza stradale che in questi giorni sta interessando diverse strade cittadine. L’altro tratto di Strettoia che sarà oggetto di interventi di sostituzione del manto stradale sarà via Montiscendi.

“Le due piazzole di via Casone – spiega il primo cittadino – saranno oggetto di manutenzione. Come promesso sostituiremo la fontana rubata e faremo quei piccoli interventi per rendere questi spazi, che corrono lungo una strada importante della via Francigena, più decorosi. Ho chiesto agli uffici tecnici di interagire con Gaia Spa per ottimizzare al massimo i ripristini, che sono di loro competenza, con il nostro piano asfaltature così da massimizzare l’intervento”.

Anche la targa celebrativa della via dell’Arte, in via Casone, è stata danneggiata forse accidentalmente. Già messa in sicurezza dalle maestranze comunali l’area circostante. Il basamento rischia infatti un crollo. Eseguito anche un piccolo intervento di mitigazione del rischio idrico proprio di fronte alle piazzetta della via dell’Arte.