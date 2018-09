Strettoia: Gaia potenzia un tratto dI acquedotto per evitare nuovi casi intorbimento

CAMAIORE – Sono in partenza nuovi lavori Gaia S.p.A. sull’acquedotto della frazione di Strettoia nel Comune di Pietrasanta. Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato i lavori di sostituzione di un tratto della rete di distribuzione dell’acqua, per un totale di circa 125 mila euro di investimenti. La sostituzione in programma riguarderà le aree comprese in via Castiglione tra via Strettoia e via Monte di Ripa e il rinnovo degli allacciamenti tra via Monte di Ripa e via della Chiusa. L’obiettivo dell’intervento del Gestore è risolvere due criticità: la prima riguarda la qualità dell’acqua nella zona, periodicamente interessata da fenomeni di intorbidimento. Questa problematica è causata dalla natura del materiale di cui è costituita la condotta esistente, ovvero acciaio non rivestito internamente, che provoca la dissoluzione del ferro in acqua, causando la torbidità al rubinetto. Per risolvere questo problema, le condotta sarà sostituita da una nuova tubazione in materiale plastico (PEAD). L’altra criticità è legata alle frequenti rotture che si verificano sugli allacciamenti; anche in questo caso la sostituzione degli stessi permetterà una maggiore resistenza ed efficienza della rete. Attualmente sono in svolgimento le procedure di gara: una volta aggiudicato l’appalto, a partire dalla consegna dei lavori, la durata dell’intervento prevista è di 70 giorni solari.