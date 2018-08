Strettoia e non solo: le frazioni meritano maggiore attenzione alle loro problematiche

PIETRASANTA – L’accusa dei cittadini di Strettoia all’amministrazione comunale, relativo all’abbandono della loro frazione, ci lascia veramente perplessi.

Fin dall’insediamento, l’attuale Giunta ha infatti detto che avrebbe prestato particolare attenzione ai problemi del territorio, tanto da aver dato il via ad un tour delle frazioni per prendere atto dei disagi presenti e provare a porvi soluzione. Non può rappresentare una giustificazione il fatto che Strettoia non sia rappresentata in Consiglio, perché purtroppo l’allarme non riguarda solo l’isola amministrativa, ma anche altre zone della città. E non è una scusante nemmeno il fatto che l’amministrazione sia in carica solo da pochi mesi, perché l’attuale giunta è in perfetta continuità con la precedente.

La cura del territorio e l’attenzione alle peculiarità dei singoli quartieri sono fondamentali per una città che ama definirsi “a vocazione turistica”, ma non solo: ancora prima vi sono le esigenze dei residenti, di chi sceglie di abitare nella nostra città, in uno qualsiasi dei borghi e frazioni che la compongono; priorità dell’amministrazione deve essere migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, ovunque essi abitino, altrimenti “Pietrasanta prima di tutto” rimarrà solo un vuoto slogan acchiappa consensi.

Dispiace apprendere anche della difficoltà nell’organizzazione di iniziative popolari: queste rappresentano occasioni di socialità e vitalità fondamentali, soprattutto per le periferie, e talvolta, come nel caso della “Festa del vino”, utili anche per far conoscere e pubblicizzare i prodotti tipici del territorio. Ovviamente le associazioni locali dovranno impegnarsi, ma sollecitiamo l’amministrazione comunale affinché faccia la sua parte ad incentivare e sostenere simili iniziative, che rappresentano un arricchimento culturale e possono aprire ulteriori sbocchi dal punto di vista turistico.

Antonio Orsucci

Segretario comunale PD Pietrasanta