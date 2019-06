Strage Viareggio, sentenza appello. Baccelli: “Risultato importante, giustizia italiana oggi ha dato buona prova di sé”

VIAREGGIO – <<Sono estremamente soddisfatto per questa sentenza come rappresentante della Regione Toscana che era parte civile ma anche come ex presidente della provincia di Lucca e soprattutto come cittadino perché la giustizia ha finalmente fatto il suo corso. Lungo sicuramente, faticoso e impegnativo, perché sono passati dieci anni da quella maledetta notte del giugno 2009. Ma di certo quella di oggi è una tappa fondamentale, attesa da tutti da tanto tempo. Avendo seguito questo percorso dalla fase dell’inchiesta a quella dell’incidente probatorio fino al processo di primo grado e infine questo d’appello, ho visto da vicino il lavoro complicato dietro a un processo come questo. Il risultato di oggi conferma l’impianto della sentenza di primo grado, introduce alcuni elementi rafforzativi, recependo alcune richieste della procura come la condanna di Moretti non solo come ex ad di Rfi ma anche come ex ad di Fs e alcuni aspetti di attenuazione per altri imputati del giudizio. Da’ in ogni caso il senso dell’attenzione e del coinvolgimento in merito alla vicenda da parte della Corte di Appello in questa fase del giudizio, un buon auspicio anche rispetto a un eventuale passaggio conclusivo in corte di Cassazione. Raggiunto questo obiettivo, il pensiero va inevitabilmente a loro, ai familiari delle vittime, che da dieci anni chiedono che vengano individuate e attribuite le giuste responsabilità per questa strage. In questo percorso, sono convinto che la giustizia italiana abbia dato oggi davvero buona prova di sé>>.

Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd, commenta la sentenza d’appello per la strage di Viareggio.