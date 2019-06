Strage di Viareggio: le parole dell’ On Umberto Buratti

VIAREGGIO – “Che la Lucchesia abbiamo necessità di avere una viabilità sicura e funzionale è indubbio. Accanto a questo è indubbio che i sindaci abbiano il diritto di presentare osservazioni e richiedere modifiche al progetto, come sta facendo il sindaco di Capannori Luca Menesini, perché i progetti non devono essere calati dall’alto ma integrati e rispettosi del territorio. Soprattutto gli assi viari della Lucchesia possono essere realizzati bene, perché la Provincia nel 2014 ha fatto un percorso partecipato chiamato Inchiesta Pubblica in cui imprese, Enti, cittadini e comitati hanno trovato una soluzione di sintesi e quindi già è noto come fare l’opera perché sia fatta nel rispetto della Piana. Da parte mia quindi mi rendo disponibile, visto anche il mio ruolo in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera , a svolgere la funzione di interlocutore e di raccordo fra le comunità locali e Anas al fine di mettere in piedi un tavolo dove definire assieme le modifiche necessarie”.

Così Umberto Buratti, deputato del Pd e già sindaco di Forte dei Marmi, interviene sulla questione Assi Viari nella provincia di Lucca.

“Chi oggi chiede di cancellare tutto il lavoro fatto fin qui e di ripartire da zero come dimostra ignoranza amministrativa. Chi oggi, come il centrodestra di Capannori, dice “azzeriamo tutto “ dopo anni di lavoro di progettazione – spiega Buratti – vuol dire ritiene che la situazione del traffico a Marlia, Lammari e Lunata va bene come è oggi perché è evidente che azzerare tutto oggi significa, come sa bene chi sa come funzionano le opere pubbliche, rinviare sine die ogni soluzione. E invece la politica deve trovare le soluzioni non rinviare perennemente le risposte che si attendono i territori”.

“Ho avuto modo di confrontarmi anche con Anas sul progetto e le sue problematiche – ricorda Buratti che fa parte della Commissione Ambiente-Territorio-Lavori Pubblici della Camera dei Deputati –, e mi pare che anche da parte di Anas vi sia la consapevolezza che si tratti di un’opera fondamentale destinata a influire non per qualche giorno ma per anni e anni su un vasto territorio per cui ogni possibile miglioria è da considerarsi positiva”.

“Ho anche avuto incontri – rivela Buratti – sia col sindaco di Lucca Tambellini che con il sindaco di Capannori Menesini e in entrambi i casi ho rilevato sia la volontà di arrivare a una definizione positiva di un’opera pubblica di interesse per tutto il territorio, sia la volontà che quest’opera porti benefici alle famiglie e alle imprese e quindi alla nostra comunità perché è evidente che se le aziende hanno una rete infrastrutturale funzionale aumenteranno gli investimenti e quindi anche l’occupazione”.

“Per questo penso che se si entrerà nel merito delle questioni la soluzione sia possibile – dice il deputato dem -, anche perché ora siamo nella fase delle osservazioni al progetto, ne hanno presentate sia Lucca che Capannori, sia altri enti tra cui il Genio Civile e l’Autorità di Bacino. E quindi siamo proprio in quella parte della discussione in cui le proposte avanzate dai territori, anche attraverso percorsi partecipativi pubblici, vanno analizzate e valutate al fine di migliorare un progetto che se calato dall’alto rischia poi di non andare in porto, ma di alimentare solo una sterile polemica dialettica fra istituzioni”.