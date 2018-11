Strade sicure: nuovi lavori in via dei Colombini e via Matteotti

CAPANNORI – In programma interventi di miglioramento della sicurezza stradale rivolti in particolare agli utenti deboli della strada e di riqualificazione nel centro di Capannori.

Nei giorni scorsi la giunta ha approvato un progetto che prevede la realizzazione di un tratto di marciapiede sul lato nord di via dei Colombini e di un parcheggio pubblico in via Giacomo Matteotti per un investimento complessivo di 120 mila euro.

Il tratto di nuovo marciapiede lungo circa 200 metri e largo 1,50 metri sarà realizzato in autobloccanti e consentirà di completare un percorso pedonale in sicurezza ad anello tra via dei Colombini, via Don Aldo Mei, via Martiri Lunatesi e via della Piscina, frequentato da molti cittadini in un’area densamente abitata. Il nuovo percorso pedonale sarà dotato di un impianto di pubblica illuminazione.

La nuova area di sosta in via Matteotti, dove sono presenti diverse costruzioni residenziali, sarà realizzata sul lato est della viabilità e prevede la creazione di circa 50 posti auto, di cui due per persone disabili, andando a riqualificare l’area e a soddisfare la necessità di spazi di sosta attualmente non sufficienti. Anche il nuovo parcheggio sarà dotato di una adeguata illuminazione pubblica.

“Si tratta di opere importanti realizzate nell’ambito del progetto ‘Strade sicure’ che vanno a migliorare la sicurezza stradale ed il decoro di un’area centrale del capoluogo , – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni-. La realizzazione del nuovo marciapiede in via dei Colombini consentirà in particolare di completare un percorso pedonale protetto di un importante area residenziale del centro a favore degli utenti deboli della strada, mentre con il nuovo parcheggio si andrà a riqualificare un importante zona urbanizzata di Capannori”.

I lavori per la realizzazione di queste opere prenderanno il via all’inizio del nuovo anno.