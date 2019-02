CAPANNORI – Sono iniziati oggi (mercoledì) dal parcheggio della traversa del Pip di Carraia i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di viabilità comunale nella zona centro del territorio per un investimento complessivo di circa 500 mila euro. Il parcheggio, nello specifico, è interessato da un complessivo miglioramento, che vedrà anche l’ottimizzazione del deflusso delle acque piovane grazie all’installazione di alcune griglie. L’opera proseguirà, sempre nella zona del Pip, con l’asfaltatura di una parte della traversa 1 e della traversa 2 e della stessa via Tazio Nuvolari.

“Con questi importanti interventi andiamo a sistemare e a rendere più sicure e meglio percorribili alcune viabilità della zona centro – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni, che oggi (mercoledì) ha effettuato un sopralluogo sul cantiere -. La sicurezza stradale è infatti un obiettivo strategico dell’amministrazione Menesini per il cui raggiungimento ci stiamo impegnando con azioni concrete attraverso un’accurata programmazione dei lavori e investendo risorse ingenti. Questi nuovi lavori di asfaltatura rappresentano un ulteriore passo avanti in questa direzione. Quello che riguarda il centro è uno dei tre lotti di asfaltature che andremo a realizzare sul territorio per un investimento complessivo di 1 milione e 200 mila euro. Gli altri due riguarderanno le zone sud e nord”.

Le altre viabilità della zona centro che a seguire saranno interessate dai lavori di asfaltatura sono: Via del Rogio (Paganico-Tassignano); via del Casalino (Tassignano); via della Chiesa di Parezzana e via Ponte Pinelli (Parezzana); via dei Pieraccini, via del’lAve Maria, via dei Lavoratori, via Berti (Lunata); via della Madonna, via di Paganico (Capannori); via Don Emilio Angeli (Segromigno in Piano); via di Molina, via S. Cristoforo (Lammari); via Scatena (Santa Margherita).