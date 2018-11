“Strade sicure”: il Comune distribuisce giacchettini catarifrangenti agli studenti

LUCCA – Un’altra importante iniziativa dell’amministrazione Menesini in tema di sicurezza stradale. Sono infatti in distribuzione da questa mattina (lunedì) a tutti gli studenti delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio giacchettini catarifrangenti da utilizzare in bicicletta o a piedi.

Stamani il sindaco Menesini li ha consegnati personalmente ai bambini e alle bambne di alcune classi della scuola primaria di Marlia alla presenza dell’assessore alla scuola Francesco Cecchetti, del dirigente scolastico Nicola Preziuso e della capoplesso Gabriella Fabbri.

Un’iniziativa che si inserisce nel progetto ‘Strade sicure’ che il Comune sta portando avanti da tempo con varie azioni e che giunge dopo una serie di interventi sulla viabilità, in particolare per quanto riguarda nuove asfaltature, la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale realizzata sul territorio per promuovere la necessità di rispettare le principali regole del codice della strada e i corsi di educazione stradale nelle scuole tenuti dalla polizia municipale che hanno coinvolto circa 300 studenti delle scuole primarie.

<<Avevamo promesso di realizzare una nuova specifica azione sulla sicurezza stradale rivolta alle nuove generazioni ed ecco che l’abbiamo realizzata dotando un considerevole numero bambini e di bambine che frequentano le nostre scuole di uno strumento di sicurezza come il giacchettino catarifrangente – spiega il sindaco Luca Menesini -. La sicurezza stradale è un tema per noi centrale e importante, e soprattutto è un tema collettivo da promuovere sia attraverso l’informazione e la sensibilizzazione sul rispetto del codice della strada che con azioni concrete. Per quanto riguarda in particolare gli interventi sulla viabilità stiamo lavorando per innalzare il livello di sicurezza nei pressi dei centri abitati, sia realizzando opere come la realizzazione di isole spartitraffico per restringere la carreggiata, sia per installare dossi al fine di mitigare la velocità. Ringrazio la consigliera comunale Francesca Pieretti per l’impegno con cui segue il progetto ‘Strade sicure’>>.

I lavori per la realizzazione dei dossi inizieranno nel giro di una decina di giorni e interesseranno numerose viabilità del territorio:via del Popolo e via Carlo Piaggia a Capannori, via delle Ville e via Villa Fontana a San Colombano, via Nuova e via Piaggiori (2 attraversamenti) a Segromigno in Monte, via di Petrograno a Petrognano, via del Marginone a Tassignano, via del Chiasso e via Montale a Lammari, via Nuova e via dei Centoni a Colle di Compito, via Fillungo a Guamo.