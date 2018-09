Strade sicure: al via lavori di asfaltatura nella zona sud del comune di Capannori

BADIA DI CANTIGNANO – Ha preso il via oggi (martedì) da Via Vecchia di Vorno a Badia di Cantignano nell’ambito del progetto ‘Strade sicure’ una nuova serie di lavori di asfaltatura realizzati dall’amministrazione comunale che interesseranno alcune viabilità della zona sud del territorio. Le opere di asfaltatura interesseranno tutta Via di Valle a Vorno e alcuni tratti stradali di via dei Coselli a Coselli, via dei Pellegri a Pieve di Compito, via di Sant’Andrea a Sant’Andrea di Compito, via di S. Ginese a S.Ginese. I lavori saranno realizzati nel giro di un mese.

A seguire apriranno i cantieri per l’asfaltatura di altre viabilità che si trovano nella zona centro e nella zona nord del comune. Per quanto riguarda la zona centro le viabilità interessate dai lavori sono via di Carraia a Carraia, via delle Ville e via del Fondaccio a Lammari che saranno riasfaltate in alcuni tratti. Nella zona nord i lavori saranno eseguiti su alcuni tratti di via Spadoni a Marlia, via di Matraia a Matraia, via delle Pianacce e Stradone di Camigliano a Camigliano.

Tutti i lavori fanno parte di un unico ‘pacchetto’ di asfaltature per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 120 mila euro.

«Con questi lavori stiamo proseguendo nell’opera di sistemazione della rete stradale comunale per rendere le nostre strade sempre più sicure e meglio percorribili – spiega l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. La sicurezza stradale è infatti un obiettivo prioritario della nostra amministrazione per il cui raggiungimento stiamo da tempo lavorando con grande impegno attraverso una attenta e puntuale programmazione e investendo ingenti risorse. A questo ‘pacchetto’ di interventi ne seguiranno altri per la sistemazione e l’asfaltatura di altre viabilità comunali nelle varie aree del territorio».