“Strade sicure”: 120mila euro per asfaltare le strade e migliorare la viabilità

CAPANNORI – Prendono il via domani (martedì) nell’ambito del progetto ‘Strade sicure’ messo in campo dall’amministrazione comunale nuovi lavori di asfaltatura che interesseranno alcune viabilità delle zone nord, centro e sud del territorio.

Le prime strade ad essere interessate dagli interventi di asfaltatura in alcuni loro tratti sono Via Cortinella, via San Donnino, via della Chiesa e via di Pelago a Marlia, e via di Molina a Lammari.

Le opere di asfaltatura proseguiranno in via Lombarda e via delle Ville a Lammari, via del Chiasso a Lunata, via di Carraia a Carraia, Toringo e Parezzana, via dei Coselli a Guamo e Coselli, via Vecchia di Vorno a Badia di Cantignano, via del Rogio a Tassignano e Paganico, via di S.Andrea a Massa Macinaia, S.Andrea di Compito e S.Giusto di Compito, via della Torre a Sant’Andrea di Compito, via di Villa a S.Ginese di Compito.

Tutti i lavori fanno parte di un unico ‘pacchetto’ di asfaltature per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 120 mila euro.

<<Con questi interventi proseguiamo il nostro forte impegno nell’opera di sistemazione della estesa rete stradale comunale con la finalità di rendere le nostre strade sempre più sicure e meglio percorribili – spiega l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni –. Lo stiamo facendo da tempo e proseguiremo in futuro attraverso una attenta e puntuale programmazione e investendo ingenti risorse. A questo ‘pacchetto’ di interventi ne seguiranno altri per la sistemazione e l’asfaltatura di altre viabilità comunali nelle varie aree del territorio>>.