Storie: nonna-spazzina premiata in comune, ogni giorno pulisce strade e piazze centro storico

PIETRASANTA – Premiata la pensionata che pulisce in vie e piazze del centro storico. E’ arrivato anche l’inaspettato plauso dell’amministrazione comunale per Luciana Quadrelli, classe 1935, che stamani è stata chiamata e poi ricevuta in Municipio dal Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti. Una bellissima sorpresa per l’anziana cittadina, un esempio per la cittadinanza, che ogni giorno, per amore della città, pulisce le vie e le piazze del Centro Storico. Dopo una vita passata a lavorare come estetista a Forte dei Marmi, si è trasferita a Pietrasanta, ma la vita da pensionata le stava stretta. Da parecchi anni la signora Luciana non passa più nemmeno un giorno in casa; armata di prodotti, utensili e tanta buona volontà percorre via Piastroni, dove vive, via del Teatro e si dedica all’intera Piazza Statuto.

<<Quello che Luciana fa ogni giorno lo fa solo per amore della sua città. Nessuno gli ha chiesto di farlo – ha raccontato il Sindaco –. Conosco Luciana da tempo. Credo che questo sia un atto dovuto, da parte della comunità, per esaltare comportamenti sani ed altruisti. Tutti noi possiamo dobbiamo fare la nostra piccola parte per tenere la città in ordine e pulita evitando azioni irrispettose, incivili e maleducate come abbandonare le carte per terra o il mozzicone della sigaretta. Basta veramente poco…Grazie a Luciana>>.

Tanti i cittadini da tempo avevano notato la signora alle prese con erbacce e sporcizia. Increduli per la dedizione della donna, che non ha nessuna intenzione di ricevere un compenso del suo lavoro, le chiedono spesso perché lo faccia. <<Per amore della città e degli spazi puliti – racconta con un velo di timidezza – con la speranza di essere d’esempio. Prossimo obbiettivo pulire anche Piazza Matteotti. E’ molto grande ma ho tempo e pazienza>>.