Storica azienda di Capezzano esempio di export contro la crisi

CAMAIORE – Pochi giorni fa Confindustria ha dichiarato la stagnazione dell’economia nostro Paese e confermato che l’unica a tenere sia l’esportazione dei prodotti di qualità.

Sul nostro territorio ne abbiamo ampia dimostrazione, visto che – nel periodo peggiore della crisi – diverse imprese sono riuscite ad andare avanti soltanto con le entrate derivanti dal commercio con l’estero dei propri prodotti.

La storica falegnameria Bigi di Capezzano Pianore ne è un valido esempio perché con gli anni è diventata un punto di riferimento nazionale ed internazionale per la produzione di arredi di qualità.

“Abbiamo clienti in varie parti d’Europa – conferma Nadia Bigi, titolare dell’attività insieme al fratello Roberto – proprio perché sono italiani che hanno abitazioni in varie località e, fidandosi del nostro operato, ci chiamano anche per lavori fuori. Oltre a questo il merito va anche ad alcuni architetti che ci hanno inseriti in progetti esteri. L’altra arma vincente per farsi conoscere all’estero è creare collaborazioni e rendersi disponibili con persone di fuori, biglietto da visita e simpatia sono sicuramente vincenti. La cosa che ritengo rassicurante è che per lavorare all’estero non si deve necessariamente essere bravi con l’uso delle lingue, talvolta basta dire che si è un’azienda italiana per far sì di piacere molto”.

Arte, mobili e legno: cosa significa nel 2019 fare artigianato in quella che ormai è una delle falegnamerie storiche della Versilia? Fare artigianato significa essere creativi, bravi matematici, poliedrici, molto dinamici, sempre attenti alle nuove tendenze, spesso bisogna anche essere un pò psicologi per interpretare i gusti e le aspettative del cliente.

Quando nasce e come è cambiata nel tempo la vostra azienda? La nostra è una piccola azienda di famiglia tipica italiana, tramandata da nostro padre a noi figli.

Mentre molti anni fa il falegname era quello che realizzava solo arredi d’interni negli ultimi anni è diventata una figura più poliedrica e creativa, perlomeno nel nostro caso. Nostro padre nel 1972 realizzava principalmente arredi tradizionali in legno massello oppure restaurava mobili; noi realizziamo arredi a tutto tondo, usando materiali di diverse tipologie dai compensati di ultima generazione al legno massello fino a mixare con materiali tipo ottone, pelle, materiali plastici e molto altro, per finire anche a realizzare scenografie e allestimenti museali. Collaboriamo anche con artisti di fama internazionale supportandoli nella realizzazione di espositori ad ok, assistenza nel montaggio di sculture fino all’allestimento della mostra. Nell’ultimo anno ho creato un mio brand (Nabi) disegnando dei modelli di lampade in legno e borse in legno e cuoio.

A differenza di anni fa l’artigiano si apre nuove strade con internet; proprio nei prossimi giorni sarà online il nostro e-commerce www.segnodilegno.com con cui venderemo prodotti su misura, per cominciare sportelli raso muro, battiscopa e boiserie ma con il tempo inseriremo anche altri prodotti.