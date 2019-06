Stop alle infiltrazioni d’acqua: nuova copertura per la palestra comunale di Altopascio

ALTOPASCIO – Un nuovo tetto per la palestra comunale di via Marconi, che non dovrà più fare i conti con l’annoso problema delle infiltrazioni d’acqua. I lavori, finanziati dall’amministrazione D’Ambrosio, sono quasi conclusi e riguardano la sostituzione della copertura, la ripulitura delle canaline di scolo, la messa a norma del tetto con l’aggiunta del sistema di sicurezza contro le cadute dall’alto. Un intervento complessivo di oltre 30mila euro, che garantisce ai tanti sportivi e agli studenti della scuola media che frequentano la palestra di farlo in totale sicurezza. Un cantiere che si aggiunge agli altri già completati nei campi sportivi di Altopascio, Marginone e Badia Pozzeveri, dove sono state investite parecchie risorse.

“Quello delle infiltrazioni d’acqua – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci – era un problema di vecchia data e ricorrente, che creava disagi ai fruitori della palestra e alla struttura stessa, visto che l’acqua bagnava proprio il campo da gioco in parquet. Abbiamo voluto metterci mano e risolvere la criticità, perché chi fa sport merita strutture adeguate e sicure: Altopascio è un paese molto fertile e dinamico dal punto di vista sportivo, sono tante le associazioni, alcune storiche altre più recenti, tanti i ragazzi e gli adulti che fanno attività fisica e tanti anche i riconoscimenti ottenuti. Poter contare su infrastrutture sportive è quindi essenziale per il territorio ed è per questo motivo che ci siamo mossi in tutte le strade possibili per ottenere i fondi necessari per realizzare il palazzetto dello sport, che sarà a disposizione delle società e delle scuole altopascesi. Il progetto presentato dalla nostra amministrazione per la partecipazione al bando dei fondi Bei, erogati dalla Regione Toscana, è rientrato nella prima tranche di finanziamenti, ottenendo risorse per oltre 3 milioni di euro”.