Stop alle bottigliette di plastica al Polo fermi Giorgi e ISI di Castelnuovo: parte il progetto Plastic Free

LUCCA – Il Polo Fermi Giorgi di Lucca insieme all’ISI di Castelnuovo Garfagnana in prima linea per infondere agli studenti uno stile di vita più salutare e allo stesso tempo rispettoso dell’ambiente. Il progetto “Plastic Free” nasce da una collaborazione tra le due scuole e l’Ufficio Scolastico Provinciale con Slow Food, Piana del Cibo e Club Unesco di Lucca, sulla base della condivisione di contenuti e valori nell’ambito della conoscenza e della consapevolezza di uno stile più sano ed ecologico.

Il progetto “Plastic Free” prevede l’installazione, inizialmente nella sede di via Carlo Piaggia, di distributori automatici che permetteranno di bere acqua naturale o frizzante anche refrigerata, a cui gli studenti potranno accedere con dei contenitori riutilizzabili, evitando di utilizzare le bottigliette in plastica presenti negli attuali distributori. Un piccolo gesto che non solo rivoluziona un’abitudine quotidiana ricollocando al centro la questione educativa piuttosto che il consumo distratto e inquinante, ma che diventa importante anche in termini numerici se ripetuta decine di migliaia di volte nel corso di un intero scolastico in una scuola numerosa come quella del Polo Fermi Giorgi.

Successivamente verranno svolti nel laboratorio di biotecnologie della scuola alcuni progetti sull’analisi delle acque e sull’inquinamento da micro plastica. Inoltre, coadiuvati dall’ex alunno Gianni Campioni, i tutor della scuola proporranno, attraverso la cosiddetta “Peer Education” e cioè la trasmissione della conoscenza da pari a pari, attività ed incontri per rendere i ragazzi più consapevoli ed attivi nel diventare cittadini di un futuro il più possibile “Plastic Free”.