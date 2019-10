Stato Maggiore della Difesa alla 53esima edizione di “Lucca Comics & Games 2019″

LUCCA – Dal 30 ottobre al 3 novembre, lo Stato Maggiore della Difesa sarà presente per la prima volta alla manifestazione “Lucca Comics and Games 2019”, festival internazionale del fumetto, cinema d’animazione, illustrazione, gioco e serie TV, giunto alla sua 53^ edizione.

Nei cinque giorni dell’evento, grandi e piccoli potranno incontrare i militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri per conoscerne l’organizzazione e i mezzi in dotazione, scoprendo le molteplici e diversificate capacità di intervento in operazioni militari e in supporto alla popolazione.

Nel Cortile degli Svizzeri saranno esposti alcuni assetti in dotazione alle Forze Armate, che consentiranno ai visitatori di cimentarsi con simulatori, vedere da vicino alcuni mezzi in uso alla Difesa e incontrare di persona operatori altamente specializzati.

Presso i saloni della Prefettura di Lucca, il 30 ottobre alle ore 14.30, sarà presentato dall’autore il fumetto edito dallo Stato Maggiore delle Difesa “4 eroi”, con la moderazione del Direttore della Rivista “Informazioni Difesa”. L’opera raccoglie in un singolo volume quattro storie distinte – da qui il titolo – ciascuna delle quali incentrata su un eroe della Seconda Guerra Mondiale, uno per ognuna delle Forze Armate, che combatterono, tra il 1940 e il 1945, sui numerosi fronti di un conflitto terribile, in cui non mancarono gli atti d’eroismo e di valore.