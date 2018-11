Stanno per ripartire i bellissimi incontri delle “Domeniche di Strategia Poetica” con Federico Barsanti

VIAREGGIO – Da domani domenica 11 novembre ci saranno cinque incontri, uno al mese.

In questa prima Domenica andremo a ri-visionare le nostre idee su fiducia, emozioni, intelletto, creatività, denaro: cinque spunti da cui partire per andare verso un “equilibrio sferico”.

Scopriremo le divergenze, nella nostra vita quotidiana, tra Viaggiare e fare Turismo: differenze sostanziali che ci aiuteranno a s-volgere la nostra vita.

In questo percorso osserveremo i modi di agire del nostro ego e quelli del nostro poeta interiore.

Le Domeniche di Strategia Poetica sono rivolte alle persone che desiderano migliorare la qualità della propria vita, liberandosi da idee e credenze limitanti e compiere un viaggio esplorativo e trasformativo dentro e fuori se stessi.

Se sei alla ricerca di qualcosa dentro di te, ma non sai esattamente da dove e come iniziare, se credi di volerti mettere in moto, questo potrebbe essere il tuo luogo.

ATTENZIONE: i posti nell’ultima stagione si sono esauriti rapidamente ogni volta.

ISCRIZIONI, COSTI e DETTAGLI del percorso:

https://strategiapoetica. wordpress.com/domeniche-2018/

INFO 339 43 36 687 oppure scrivere a strategiapoetica@nullgmail.com

Chi è Federico Barsanti.

Attore, autore, regista ed insegnante di arti sceniche, ha diretto (dal 1995 al 2015) il Piccolo Teatro della Versilia, si è formato e ha collaborato con attori, attrici, registi italiani ed esteri. Ha realizzato numerose messinscene come attore e regista, in Italia e all’estero (con il suo personaggio “Signora Porzia” ha performato recentemente a Berlino, in diversi teatri ed in numerosi festival) aggiudicandosi premi nazionali ed internazionali.

Ha compiuto un profondo percorso di ricerca e prodotto spettacoli dal 1997 al 2014 con le persone diversamente abili (Coop. “L’arcobaleno” di Pontestazzemese, Lu); ha collaborato e si è esibito ho ha tenuto conferenze presso: L’Università di Pisa (Scuola Normale, Sala degli Stemmi, in occasione del tour italiano del Premio Nobel Wislava Szymborska, in presenza dell’autrice), il C.U.T di Viterbo, l’Università di Teramo, ecc; ha lavorato in scuole di ogni ordine e grado in Toscana ed in altre regioni italiane; ha intrapreso percorsi di supervisione con gli psicoterapeuti R. Petacco, M.Rosa Calabrese (analista junghiana) e ha frequentato “La Escuela Internazionale di Metagenealogia” di C. Jodorowsky. Recentemente ha frequentato uno stage di approfondimento con il Dott. Bernard Acouturier (fondatore della psicomotricità). Nel 2012 ha coniato La Strategia Poetica, disciplina artistica per il miglioramento della nostra vita.

Tiene corsi di Teatro e Strategia Poetica in tutta Italia, per adulti, ragazzi e bambini dai 4 anni di età. Si è prodigato ed ha ideato progetti a favore di persone in difficoltà in territori di conflitto e/o povertà.

Altre fonti: www.piccoloteatrosperimentale. com