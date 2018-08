‘Stagi’ di Pietrasanta: la Provincia sta cercando una soluzione logistica

PIETRASANTA – La Provincia monitora da tempo la situazione relativa al Liceo Artistico Stagi: anche di recente vi è stato un incontro con la Dirigenza scolastica e i rappresentanti del Comune di Pietrasanta ed è in corso di ultimazione una proposta logistica al fine di garantire un’idonea sistemazione delle aule in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

«Negli anni scorsi – dice una nota di Palazzo Ducale – l’ente ha già effettuato diversi interventi per la manutenzione e l’adeguamento di una prima parte dell’immobile che ospita il Liceo Artistico. Si è infatti provveduto ad adeguare sismicamente e riqualificare l’intero corpo di fabbrica ad est dove sono attualmente collocate aule didattiche e speciali con interventi complessivi peroltre un milione di euro. Più recentemente è stato inoltre portato a termine un intervento che ha riguardato la riqualificazione della palestra attraverso l’utilizzo di un apposito stanziamento complessivo di 600mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Nel contempo l’amministrazione provinciale, per le altre porzioni di edificio che risultano al momento inutilizzabili, ha provveduto ad elaborare un progetto di sostituzione edilizia che è stato presentato alla Regione per il suo finanziamento attraverso i cosiddetti Mutui Bei. Per il progetto che non si è collocato in un posto utile in graduatoria, è stato avviato un iter di approfondimento con la Regione al fine di verificare che non ci siano stati errori di valutazione».

«A tal proposito – dice la nota – va anche precisato che la graduatoria regionale viene aggiornata periodicamente sulla base dello stato d’avanzamento progettuale e si conta nelle prossime annualità di ottenere, attraverso gli appositi bandi di finanziamento, le somme necessarie per poter completare gli interventi complessivi di sistemazione dell’istituto. La Provincia di Lucca ha a cuore la situazione degli edifici scolastici e nel solo anno 2018 ha ottenuto l’approvazione da parte della Regione Toscana di ben 31 progetti BEI con la relativa assegnazione di decine di milioni di euro per interventi a favore delle scuole del territorio».

Per l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 gli uffici tecnici dell’Amministrazione provinciale stanno verificando, anche attraverso la collaborazione con la Dirigenza scolastica e il Comune, le possibili soluzioni logistiche per le aule, sia attraverso la loro collocazione negli altri edifici scolastici già in utilizzo sia verificando ulteriori alternative a livello locale.

«La Provincia – conclude la nota – sta infatti agendo, anche in questo mese di agosto, contemporaneamente su una pluralità di edifici scolastici e porterà a completamento anche la nuova pianificazione logistica dell’istituto Stagi che diventerà operativa nel mese di settembre assicurando una collocazione delle aule idonea a garantire il regolare avvio delle attività scolastiche».