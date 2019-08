Stage per portieri allo Stadio, settimana di allenamenti tra campo e spiaggia con istruttori Figc

PIETRASANTA – Nel mito di Zoff, Buffon e gli altri grandi portieri della storia del calcio internazionale. Pietrasanta con il suo stadio comunale scelta per ospitare l’edizione 2019 dello stage per i portieri delle scuole di calcio e del settore giovanile organizzato dallo staff di “Imparando E.Q.” in collaborazione con A.S.D Sporting Pietrasanta e MSP Prato. Da lunedì 12 a sabato 17 agosto (dalle 10.00 alle 12.00. Escluso ferragosto) Pietrasanta ospiterà cinque giornate di allenamento intensivo specifico, tra campo, quello dello stadio comunale, e la spiaggia dove si svolgeranno parte delle sedute, con l’obiettivo di allenare, migliorare e preparare i numeri uno delle squadre di calcio alla prossima stagione agonistica. “Pietrasanta si conferma meta appetibile da talent scout ed organizzatori di eventi sportivi. – commenta Andrea Cosci, Assessore allo Sport – La futura cittadella dello sport, che abbiamo previsto in via Unità d’Italia, ci garantirà una nuova e più evidente centralità sportiva in ambito versiliese e toscano insieme alla possibilità di organizzare ed ospitare eventi con squadre e realtà di livello nazionale dando un ulteriore impulso al turismo locale”.

A Pietrasanta vedremo in azione, come docenti-allenatori, istruttori sono tecnici specializzati e abilitati FIGC come Lorenzo Fattori (ex portiere, allenatore portieri professionista e docente presso la scuola allenatori del settore tecnico di Coverciano), Federico Ruini (ex portiere, allenatore in prima e allenatore portieri di squadre professionistiche e serie D) e Marco Passavanti (ex portiere e adesso allenatore portieri diplomato col massimo dei voti al corso Figc).

Per informazioni su organizzazione e costi contattare Lorenzo Fattori al 3485480702, Marco Passavanti al 3405250675, Federico Ruini al 3478798537