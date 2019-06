Springsteen’s night: una serata dedicata al Boss con Carlo Puddu, Luca Giovacchini e Lorenzo Mei

LUCCA – L’uscita di un disco come ‘Western Stars’ di Bruce Springsteen non poteva non rappresentare un’occasione da celebrare e, questa volta, a pensarci è stata la casa discografica, la Sony Music, che ha scelto lo Sky Stone & Songs – assieme a pochissimi altri negozi in Italia – per effettuare una vendita straordinaria del nuovo album del Boss, a partire dalla mezzanotte e un minuto di venerdì 14 giugno.

E l’occasione di creare una serata interamente dedicata a Springsteen è stata colta al volo: a partire dalle 21:59 di giovedì 13 giugno fino alle 23:59, infatti, Carlo Puddu e Luca Giovacchini eseguiranno live allo Sky Stone (a ingresso libero) alcune delle canzoni più famose di Springsteen, mentre Lorenzo Mei parlerà del Boss, leggendo dei passi scelti appositamente e legati sia alle canzoni presentati dai due musicisti, sia ai momenti salienti della sua vita, dalla biografia dell’artista americano.

Dalla mezzanotte, quindi, sarà possibile acquistare il nuovo, attesissimo, album di Springsteen e, per l’occasione, chi effettuerà l’acquisto ‘notturno’, avrà in omaggio un gadget da parte della Sony.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it