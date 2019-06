Sporting Massarosa Academy, è Sauro Del Chiaro il nuovo direttore tecnico

MASSAROSA – È Sauro Del Chiaro il nuovo direttore tecnico dello Sporting Massarosa Academy. Il presidente Roberto Salvetti e il responsabile sportivo Alessandro Oggiano hanno infatti raggiunto l’accordo che lega Del Chiaro al “progetto Massarosa”. Ad annunciarlo è lo stesso Oggiano: “sono felice che Sauro entri a far parte del nostro gruppo, mi sono speso personalmente perché questo avvenisse, sarà un piacere lavorare assieme a una figura così carismatica e con una cultura calcistica che in Versilia non ha eguali”. “Erano anni che cercavamo una figura come Del Chiaro e penso che l’attesa sia valsa la pena – commenta invece il presidente dello Sporting Massarosa Academy Roberto Salvetti – gli do il benvenuto augurandogli buon lavoro”.

Classe 1949 e con un passato da centrocampista/mediano nell’Empoli e nella Cremonese Sauro Del Chiaro approda così a Massarosa, un altro importante step nella crescita che la società di Salvetti mette a segno dopo il gemellaggio con il Livorno Calcio e altre collaborazioni con ex calciatori professionisti. “Qui ho trovato il giusto mix di esperienza e gioventù, un bel centro tecnico dove progettualità a medio-lungo termine, ambizione e entusiasmo sono tangibili e coinvolgenti, tanto che non vedo l’ora di gettarmi un questa nuova avventura” ha dichiarato Sauro Del Chiaro. Ma le sfide dello Sporting Massarosa Academy non finiscono qua, la società è attesa nei prossimi giorni anche molte altre progettualità importanti che faranno crescere sempre più la società massarosese.