Sportello Informagiovani: le offerte di lavoro dedicate ai giovani del Comune di Lucca

LUCCA – Le offerte di privati e aziende dell’Informagiovani del Comune di Lucca.

OFFERTE DAI PRIVATI

RIF IG 50/19 Data di Pubblicazione 29/05/2019

Ristorazione

Ricerca

N. 2 CAMERIERI /E

Requisiti: diploma, esperienza di almeno 1 anno, conoscenza dell’inglese e preferibilmente anche del francese, patente B, automunito/a.

Orario di lavoro: 12:00-15:00 / 19:00-1:00

Tipologia di rapporto: tempo determinato (giugno-novembre), tempo indeterminato

Luogo di lavoro: Lucca

RIF IG 38/19 Data di Pubblicazione 14/05/2019

AGENZIA FORMATIVA

Ricerca

N. 1 STAGISTA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Requisito minimo Diploma, preferibilmente Laurea. Inglese B1, conoscenze informatiche: piena padronanaza del pacchetto office, uso di internet e posta elettronica, attitudine al lavoro al pc su software di base. Età inferiore ai 30 anni, aver conseguito diploma o laurea da non oltre 24 mesi, flessibilità, ottime competenze relazionali. In possesso di patente e automunita/o

Orario di lavoro: Part time 20 ore settimanali

Tipologia di rapporto: Tirocinio Giovanisì extracurriculare

Luogo di lavoro: Lucca

RIF IG 37/19 Data di Pubblicazione 30/04/2019

RISTORAZIONE

Ricerca

N. 1 BARISTA

Requisiti: possesso di HACCP, automunito/a

Orario di lavoro: 14,30-24

Luogo di lavoro: Staffoli (S. croce sull’Arno)

RIF IG 34/19 Data di Pubblicazione 30/04/2019

CONSULENZA E SERVIZI ALLE IMPRESE

Ricerca

N. 2 PROGRAMMATORE NET JUNIOR

Requisiti: Esperienza, diploma o laurea ingegneria/informatica, conoscenza informatiche .NET, C#SHARP, WEB APPLICATION, FE-BE-REST e SOAP, gradita conoscenza della lingua inglese, patente b automunito

Orario di lavoro: 9-13; 15-19

Tipologia di rapporto: Lavoro autonomo

Luogo di lavoro: Lucca

RIF IG 33/19 Data di Pubblicazione 30/04/2019

CONSULENZA E SERVIZI ALLE IMPRESE

Ricerca

N.1 CONSULENTE COMMERCIALE

Requisiti: Esperienza come consulente commerciale in ambito IT; gradita conoscenza della lingua inglese; patente b automunito

RIF IG 32/19 Data di Pubblicazione 17/04/2019

AZIENDA DI MARKETING PER ONLUS

Ricerca

N. 5 DIALOGATORI/TRICI

Requisiti:

Licenza media, capacità comunicative, flessibilità oraria

Orario di lavoro: flessibile

Tipologia di rapporto: Lavoro accessorio

Luogo di lavoro: Lucca e provincia

RIF IG 31/19 Data di Pubblicazione 13/04/2019

ASILO NIDO

Ricerca

N. 1 EDUCATRICE/EDUCATORE NIDO

Requisiti:

Titolo di studio idoneo e riconosciuto per accedere alla professione di educatore/educatrice per la prima infanzia ( diploma o laurea); gradita esperienza.

Orario di lavoro: 20 ore settimanali su turni

Tipologia di rapporto: Tempo determinato

Luogo di lavoro: Lucca

RIF IG 30/19 Data di Pubblicazione 10/04/2019

SETTORE EDUCATIVO

Ricerca

N. 4 ANIMATORI/TRICI PER SCUOLA ESTIVA

Requisiti:

Diploma (preferibilmente in scienze umane). Esperienza in attività con ragazzi, in ambito sportivo, artistico, musicale e del tempo libero in qualità di animatori, allenatori sportivi, canto e ballo.

Orario di lavoro: 8,00-16,30

Tipologia di rapporto: Lavoro occasionale ( 6 settimane)

Luogo di lavoro: comune di Lucca

RIF IG 29/19 Data di Pubblicazione 03/04/2019

SETTORE EDUCATIVO

Ricerca

N. 1 AUSILIARIA ASILO NIDO

Requisiti: Diploma, minima esperienza nel settore. HACCP per addetti alla manipolazione degli alimenti. Graditi corsi di primo soccorso. Si richiede flessibilità oraria e disponibilità ad attività formative.

Orario di lavoro: lunedì-venerdì 11,30-14,30

Tipologia di rapporto: tempo determinato

Luogo di lavoro: comune di Lucca

RIF IG 27/19 Data di Pubblicazione 18/03/2019

RISTORAZIONE

Ricerca

N. 1 CAMERIERE

Requisiti: esperienza di almeno tre mesi in analoga mansione, automunito

Orario di lavoro: 11,30-15

Tipologia di rapporto: tempo determinato

Luogo di lavoro: comune di Lucca

RIF IG 26/19 Data di Pubblicazione 18/03/2019

RISTORAZIONE

Ricerca

N. 1 N. 1 CUOCO / AIUTO CUOCO

Requisiti: esperienza di almeno tre mesi in analoga mansione, automunito

Orario di lavoro: 11,30-15

Tipologia di rapporto: tempo determinato

Luogo di lavoro: comune di Lucca

RIF IG 25/19 Data di Pubblicazione 15/03/2019

ASSICURAZIONI

Ricerca

N. 3 INTERMEDIARI ASSICURATIVI FINANZIARI

Requisiti: diploma, Conoscenze informatiche di base

Orario di lavoro: tempo pieno

Tipologia di rapporto: tempo determinato

Luogo di lavoro: comune di Lucca

Durata: 1 anno – finalità assunzione

RIF IG 24/19 Data di Pubblicazione 13/03/2019

ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOZIONE TURISTICA

Ricerca

N. 2 SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Requisiti: ottime abilità nella gestione dei social

Ottome competenze editoriali e nell’utilizzo degli strumenti fotografici e video

età under 30 anni

Orario di lavoro: part time

Tipologia di rapporto: tempo determinato con periodo di prova retribuito CCNL commercio e turismo

Luogo di lavoro: comune di Lucca

Durata: da valutare – finalità assunzione

RIF IG 21/19 Data di Pubblicazione 04/03/2019

ENTE ONLUS

Ricerca

N. 2 Operatori/trici ludico didattico

Requisiti: Laurea in psicologia, pedagogia, scienze dell’educazione. Requisito accessorio conoscenza di altre lingue. Conoscenze informatiche di base, preferibile esperienza nell’ambito del volontariato dei bambini.

In possesso di patente e automunito/a

Orario di lavoro: su turni

Tipologia di rapporto: borsa di studio

Luogo di lavoro: Reparti ospedalieri dell’USL Toscana Nord

Durata: tempo determinato all’avvio della borsa di 6 mesi

OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

RIF IG 49/19 – 22/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 OPERAIO DI PRODUZIONE

Requisiti: Perito meccanico;

Esperienza di almeno 5 anni;

Possesso del patentino del muletto; Patente B, automunito

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: A turni

Tipologia di contratto: di somministrazione

RIF IG 48/19 – 22/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 OPERATORE MACCHINE UTENSILI

Requisiti: Perito meccanico;

Esperienza di almeno 3 mesi

Conoscenza del disegno meccanico- uso del tornio e della fresa cnc; Patente B, automunito

Luogo di lavoro: Bagni di Lucca

Orario di lavoro: Full Time

Tipologia di contratto: di somministrazione

RIF IG 47/19 – 22/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 OPERAIO SETTORE GOMMA/PLASTICA

Requisiti: Licenza media/Perito;

Esperienza di almeno due anni;

Lettura disegno meccanico, provenienza dal settore cartotecnico; Patente B, automunito.

Luogo di lavoro: Altopascio

Orario di lavoro: A turni

Tipologia di contratto: di somministrazione

RIF IG 46/19 – 22/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 OPERAIO SETTORE GOMMA/PLASTICA

Requisiti: Diploma; Esperienza di almeno sei mesi.

Luogo di lavoro: Mediavalle

Orario di lavoro: A turni

Tipologia di contratto: tempo determinato

Durata: 6 mesi (con prospettiva)

RIF IG 45/19 – 22/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 TECNICO ELETTROTECNICO

Requisiti: Diploma in elettronica/meccanica; Esperienza di almeno sei mesi; disponibilità a trasferte

Luogo di lavoro: Mediavalle

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: tempo determinato

Durata: 6 mesi (con prospettiva)

RIF IG 44/19 – 22/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE ELETTRONICO

Requisiti: Laurea in ingegneria elettronica; conoscenza della lingua Inglese; Disponibilità a trasferte

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: tempo determinato

Durata: 6 mesi (con prospettiva)

RIF IG 43/19 – 22/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE MECCANICO

Requisiti: Laurea in ingegneria meccanica; conoscenza della lingua Inglese; Disponibilità a trasferte

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: tempo determinato

Durata: 6 mesi (con prospettiva)

RIF IG 42/19 – 22/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE AERONAUTICO

Requisiti: Laurea in ingegneria aeronautica; conoscenza della lingua Inglese; Disponibilità a trasferte

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: tempo determinato

Durata: 6 mesi (con prospettiva)

RIF IG 41/19 – 18/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A IN STAGE

Requisiti: Diploma di ragioneria, adesione a garanzia giovani, buona capacità di utilizzo del pc (word, excell, pasta).

Luogo di lavoro: Diecimo

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare giovanisi

Durata: 6 mesi

RIF IG 40/19 – 18/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 MAGAZZINIERE IN STAGE

Requisiti: Diploma, adesione a garanzia giovani, buona capacità di utilizzo del pc (word, excell, pasta); gradito possesso di patentino per la conduzione del carrello elevatore

Luogo di lavoro: Diecimo

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare giovanisi

Durata: 6 mesi

RIF IG 36/19 – 09/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 ADDETTO/A RISTORAZIONE ( appartenente alle categorie protette)

Requisiti: Possesso dell’HACCP, esperienza lavorativa a contatto con il pubblico.

Luogo di lavoro: Lucca/Pisa

Orario di lavoro: 20 ore settimanali

Tipologia di contratto: somministrazione

RIF IG 35/19 – 9/05/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 STAGE IDRAULICO

Requisiti: diploma professionale o tecnico, adesione a garanzia giovani, buona manualità e passione per il settore idraulico .

Luogo di lavoro: Porcari

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare giovanisi

Durata: 6 mesi

RIF IG 28/19 – 28/03/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 PERITO ELETTRICO/ELETTRONICO

Requisiti: diploma tecnico a indirizzo elettrico/elettronico, minima e scolastica conoscenza e capacità di lettura degli schemi elettrici, disponibilità a svolgere eventuali future trasferte presso clienti.

Luogo di lavoro: Porcari

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare giovanisi

Durata: 6 mesi

Per informazioni rivolgersi a:

Informagiovani del Comune di Lucca

Via delle Trombe, 6 Lucca – c/o Centro Culturale Agorà

Tel. 0583/442319, mail informagiovani@nullcomune.lucca.it