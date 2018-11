Sportello d’ascolto presso il Centro per le Famiglie a S. Concordio

LUCCA – Il Centro per le Famiglie in Via Urbiciani n. 362 a S. Concordio, fra i vari servizi per le famiglie, ospita uno “Sportello” per genitori e adolescenti, per fornire alla comunità lucchese uno strumento di ascolto, di prevenzione del disagio, di sostegno e di orientamento sui problemi legati alle dipendenze.

Un servizio gratuito, curato da persone qualificate del Centro di Psicodramma Zerka T. Moreno di Lucca con l’obiettivo di arrestare sul nascere il disagio dovuto all’uso di alcool e sostanze psicoattive favorendo la prevenzione. Lo sportello si configura come un luogo di accoglienza, con astensione di giudizio e con la garanzia di assoluta riservatezza. Offre una consultazione breve finalizzata a condividere la propria situazione problematica con persone preparate, in grado di informare, indirizzare e, in caso di necessità, ricercare modalità adeguate al proseguimento del percorso di aiuto.

Nell’ambito delle attività del Centro per le Famiglie, lo sportello sarà aperto nella “Stanza Verde” tutti i venerdì dalle ore 16 alle 18 e la referente sarà la Dott.ssa Maria Teresa Quilici.