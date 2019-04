Sportello assi viari a Capannori: già più di 60 le persone interessate

CAPANNORI – Sono in tanti coloro che finora si sono rivolti allo sportello comunale istituito a servizio dei cittadini di Capannori interessati dal progetto dell’asse nord-sud del sistema tangenziale lucchese. Sono infatti circa 60 le persone ricevute nei primi quattro pomeriggi di apertura dello sportello attivato lo scorso 28 marzo, che fornisce informazioni sul progetto e dà indicazioni su come presentare le osservazioni ad Anas.

Questo servizio costituisce un’ulteriore azione che il sindaco Luca Menesini ha messo in campo per essere ancora più vicino ai cittadini, che hanno la possibilità entro il 3 maggio prossimo di presentare osservazioni al progetto redatto da Anas per migliorare l’opera.

Lo sportello si tiene in Municipio a Capannori, il martedì e il giovedì pomeriggio su appuntamento, dalle 15 alle 17 e sarà attivo fino al prossimo 30 aprile. C’è quindi ancora la possibilità di prenotarsi per usufruire di questo servizio. Per prendere appuntamento è necessario mandare una mail all’indirizzo: osservazioniassiviari@nullcomune.capannori.lu.it. Per informazioni generiche, invece, telefonare al numero 0583.428742.

Nell’atrio del Comune sono anche esposte le cartine del tracciato del sistema tangenziale lucchese, in modo che chi vuole ne possa prendere visione.