Sport: successo per la prima “Nimbus Windsurfer”, tra partecipanti campione del mondo

PIETRASANTA – Parte bene la prima edizione della “Nimbus Windsurfer”, regata zonale FIV di Windsurf che si è tenuta domenica 20 ottobre presso la base nautica del Nimbus Surfing Club di Marina di Pietrasanta. Condizioni di vento ideali, una buona affluenza di partecipanti da varie regioni italiane, gran divertimento e la partecipazione di Alessandro Torzoni, campione del mondo in carica per la classe Windsurfer.

La classifica generale della regata ha visto piazzarsi al primo posto proprio Alessandro Torzoni (Lega Navale Piombino), seguito da Edoardo Thermes (Roma), anima delle forze scese in campo che hanno rigenerato la classe Windsurfer internazionale (IWCA) nonché segretario della classe. Podio e terzo posto anche per David Pezzini (Viareggio) atleta “local” col miglior piazzamento.

La manifestazione riporta finalmente dopo molti anni un “big event” di Windsurf in Versilia, in particolare durante il periodo autunnale a dimostrazione delle potenzialità del litorale in ambito sportivo marino anche in periodi di bassa stagione. Il Nimbus, co-organizzatore della manifestazione assieme al presidente della consulta dello sport del comune di Pietrasanta Alberto Frugoli, intende proporre l’evento come uno degli appuntamenti annuali che caratterizzano da tempo l’associazione. L’evento era patrocinato dal Comune di Pietrasanta.