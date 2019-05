Sport, moda e musica: ad Altopascio arriva lo Street Food Festival

ALTOPASCIO – Sarà un fine settimana ricco di iniziative quello in programma nel centro di Altopascio. Nella cittadina del Tau infatti, sabato 25 e domenica 26 maggio, arriva lo “Street Food Festival – Sport, Moda e Musica”, una due giorni tra cultura, sport, spettacolo, musica e ovviamente buon cibo da mangiare in piazza, nei locali addobbati a festa e lungo le strade del centro, organizzata dall’amministrazione comunale insieme con l’Auser e l’Urban street festival, con la collaborazione delle associazioni sportive e di volontariato del territorio e i commercianti del paese e il patrocinio di Provincia di Lucca e Regione Toscana.

Il fine settimana si caratterizzerà con un doppio tema: il sabato sarà dedicato alla Festa dello Sport, con tante attività ed esibizioni per tutto il giorno, oltre alla premiazione degli sportivi altopascesi che si sono particolarmente distinti nelle varie discipline. Altopascio sarà trasformata in una vera e propria città dello sport, con aree tematiche, dimostrazioni pratiche e attività fisiche da fare direttamente sul posto. La domenica invece sarà dedicata a moda e musica, con spettacoli, sfilate ed esibizioni dal vivo. Il centro dell’evento sarà naturalmente l’area Street Food che sarà aperta dalle 11 alle 23 in via Cavour. In piazza Vittorio Emanuele invece, a partire dalle 10, sarà allestito un mercatino di fumetti, vinili, giochi e abbigliamento vintage. Sempre in piazza Vittorio Emanuele sarà allestita anche un’area giochi gonfiabili. Sia sabato che domenica poi aperitivi e cene in piazza, a cura dei commercianti di Altopascio, con musica dal vivo, dj set e cover band.

IL PROGRAMMA. La giornata di sabato si aprirà alle 8.30 con la “Camminata sulla Francigena” a cura della Podistica Altopascese Tau (iscrizione gratuita con ristoro). A partire dalle 9.30 poi, nel Parco delle Mura Castellane, spazio alle attività sportive per scoprire alcune delle realtà più significative presenti sul territorio di Altopascio e zone vicine: sarà possibile provare il calcio per bambini e calcio femminile grazie alla presenza dell’Academy Tau Badia Pozzeveri e dell’Asd Real Montecarlo e poi ancora il FootGolf (a cura dell’Associazione italiana FootGolf), il Green volley (a cura della Ruggiero Spriz Beach Volley Team) e il mini volley (Virtus Orentano). Alle 10 allo stadio comunale di Altopascio, si terrà un triangolare benefico di calcio con le rappresentative di Avis, Fratres e commercianti che scenderanno in campo nel segno della solidarietà. Appuntamento importante alle 11 in piazza della Magione dove si terrà “Festeggiamo lo sport”, la cerimonia di premiazione degli sportivi altopascesi che si sono distinti nel corso dell’anno. La festa prosegue nel pomeriggio con altre attività sportive che si dislocheranno tra piazza Tripoli, piazza Ospitalieri, piazza Garibaldi e via Cavour. Nelle principali aree della cittadina del Tau sarà possibile cimentarsi in: balli caraibici (Simply Dance), pattinaggio (Asd L’Acquario), basket (Nba Altopascio) e basket inclusivo (Panda Baskin Altopascio), tennis (Tennis Freestyle Il Valico), pugilato (Pugilistica lucchese), tiro alla fune (Avis Altopascio), ping pong in strada, scacchiera gigante e calcio con le scopette (Small Stars), ginnastica artistica (Asd L’Acquario) e taekwondo (KinSari Taekwondo). Dalle 15.30 piazza della Magione diventerà area esibizioni: spettacolo di Taekwondo (KinSari Taekwondo); ginnastica ritmica e karate (Virtus Orentano); spettacolo di danza (Simply Dance e Soul Dance). Da sottolineare che, nel corso della giornata, Altopascio ospiterà anche una tappa del campionato regionale paralimpico di calciobalilla (a cura di Sport Toscana Calciobalilla). La sera infine spazio alla musica a partire dalle 19 in piazza Tripoli e in piazza della Magione, con il piano bar e la disco dance, a cura di Ringo Dj, Berger Dj, Jerome (revival anni 80, 90, 2000).

Il programma della domenica si apre alle 11 con uno spettacolo di burattini a cura dei “Pupi di Stac” che proporranno “Il gatto con gli stivali”. Alle 15 poi ecco gli scherzi telefonici di Alessandro Masti e Dj Borotalco, storici speaker di Radio Toscana. A partire dalle 16 nel centro del paese è in programma una sfilata di moda con la presentazione delle collezioni primavera/estate 2019 a cura dei commercianti di Altopascio.

La sera poi ancora spazio alla musica: in piazza Tripoli, dalle 19.30 ecco Dj Balestri mentre in piazza della Magione a partire dalle 20.30 si esibirà una cover band del mitico gruppo a stelle e strisce Red Hot Chili Peppers.

Insomma, una due giorni davvero per tutti i gusti da non perdere. Ingresso gratuito.