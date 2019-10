Sport Lucca: pubblicato il programma dei corso sportivi comunali 2019/2020

LUCCA – È stato pubblicato nei giorni scorsi il programma dei corsi sportivi comunali 2019/2020, realizzato in collaborazione con le numerose associazioni sportive del territorio. L’offerta è vastissima e si articola fra discipline sportive tradizionali, storiche e innovative: si va dall’addestramento cinofilo, alle arti marziali, atletica leggera, baseball, softball, danza, discipline invernali, discipline storiche, dodgeball, equitazione, ginnastica, ginnastica ritmica, ginnastica propedeutica, twirling, kendo, nuoto, pallacanestra, pallavolo, paracadutismo, pilates, pattinaggio, psicomotricità, pugilato, rugby, scacchi, scherma, sub, tiro con l’arco, thai chi, tennis, zumba. Inoltre sono presenti corsi particolari come le attività motoria per la terza età e sport inclusivi per disabili.

<<In una società troppo sedentaria praticare sport non è solo un occasione per fare attività fisica, ma è anche il modo di affinare la concentrazione, imparare lavoro di squadra e più in generale socializzare con tante persone – afferma l’assessore allo Sport Stefano Ragghianti – lo sport è una potente metafora della vita capace di educare giovani e meno giovani divertendo e appassionando. Ringrazio per la collaborazione a questo programma le numerose associazioni sportive che costituiscono una ricchezza e una risorsa aggregativa davvero preziosa per il nostro territorio>>.

Sul sito web del Comune è possibile scaricare l’elenco completo dei corsi comprensivo di indirizzi, contatti e prezzi.

ADDESTRAMENTO CINOFILO – Agility Dog Lucca – corsi: puppy class, educazione di base ed avanzata, rally-obedience, giochi di attivazione mentale, percorsi di motivazione, recupero comportamentale, paragility, avviamento all’agility dog, agility dog agonistica, corsi di formazione; sede parco cinofilo via della Chiesa XXIX San Pietro a Vico, info: 3489652723 (Alice) luccagility2000@nullgmail.com – Magic Black Dogs – corsi: cani e bambini, rally- obedience, dog dancing, educazione cuccioli e cani adulti; sede

via del Bozzo 280 Sant’Angelo, info 3488097524 giusy@nullmagicblackdogs.it

ARTI MARZIALI – DIFESA PERSONALE – Aikido RWK – corsi: Aikido bambini, Aikido ragazzi, Aikido adulti, sede Centro APICI via Tiglio 1075 San Filippo, info 3475264987 info@nullrenwakai.it – ASD CAM Lucca – corsi: Karate Gioco Sport, Karate bambini, Karate ragazzi, Karate adulti, sede Centro APICI via Tiglio 1075 S. Filippo info 3207764209 asdcamlucca@nullgmail.com – CSI Lucca corso di karate – sede: Scuola S. Maria del Giudice, info 0583491079 csicomitatolucca@nullgmail.com – Polisportiva Libertas – corsi: difesa personale, sede palazzetto dello sport via delle Tagliate, info 3477761617 polisportiva@nulllibertaslucca.it – Samurai Karate – corsi: Karate bambini / ragazzi, Jaido, Judo, Aikido, Kung-fu, Wing – tzung, MMA Arti Marziali Miste, Jeet Kune do, sede: Palazzetto dello sport – Palestra di Santa Maria a Colle – Palestra Piazza San Francesco, info 3356204210 info@nullsamuraikarate.it – VI Legio Ferrara: Scuola italiana difesa personale – corsi: arti marziali e difesa personale per adulti, arti marziali e difesa personale per bambini, sede palestra Leonardo da Vinci, info 3404645046 cristian.monetti@nullscuolaitalianadifesapersonale.com

ATLETICA LEGGERA – Altletica virtus Lucca – Corso di atletica leggera, Progetto donne in pista – sede Campo di Atletica via delle Tagliate – tel. 0583/493622, info 3312718305 – 3461570974 – 3471241235 virtuslucca@nullvirgilio.it

ATTIVITÀ MOTORIA TERZA ETÀ (A.F.A.) – A.I.C.S. – attività motoria per la prevenzione dell’osteoporosi: corsi trisettimanali, corsi bisettimanali, corsi “Otago” esercizi per forza ed equilibrio corsi bisettimanali, sede Palazzetto dello sport e palestra Vicopelago info 0583953794 info@nullaicslucca.it – Altletica virtus Lucca – corso A.F.A. sede Campo di Atletica via delle Tagliate – tel. 0583/493622, info 3312718305 – 3461570974 – 3471241235 virtuslucca@nullvirgilio.it – De Cubertin – corso A.F.A. Palestra scuola media Chelini S. Vito, info 3939732850 info@nulldecoubertin.it – Polisportiva Libertas – corso A.F.A. sede Palazzetto dello sport via delle Tagliate info 3477761617 polisportiva@nulllibertaslucca.it – U.I.S.P. corso di adulti terza eta (AFA) sede Palestra Scuola Don Minzoni Carlo del Prete S. Anna info 0583418310 lucca@nulluisp.it

BASEBALL e SOFTBALL – ASD Nuove Baseball & Softball Pantere – Corso Primi passi Baseball & Softball sede palestra scuola media Chelini S. Vito info 3890233313 nuovepantere@nullgmx.it

DANZA ADULTI – A.S. Amore e Musica – Corso di ballo liscio tradizionale – Palestra Scuola media Chelini S.Vito info 3471815146 amoreemusica2009@nulllibero.it – Auser Dance – Corso di ballo liscio principianti, corso di ballo liscio avanzato, corso balIi di gruppo, sede palestra Scuola media Carlo del Prete. Info 3494543222 3488237285 laurafontana63@nullvirgilio.it – ASD System Voley – corso di danza sportiva: sede scuola C. De Nobili S. Maria a Colle info 3453030842 systemvolley@nullgmail.com – U.I.S.P. corso di danze tradizionali, Corso di danza creativa, sede palestra Scuola Don Minzoni Carlo del Prete S. Anna info 0583418310 lucca@nulluisp.it

DANZA BAMBINI – Centro sportivo Liberta di Ponte a Moriano – corso di danza – gioco

sede: palestra scuola media Buonarroti di Ponte a Moriano info 3331293955 libertasponteamoriano@nullgmail.com – Polisportiva Libertas – corso di gioco danza (3 – 7 anni), corso di hip hop; corso di danza moderna (8 – 14 anni), sede: Palazzetto dello sport via delle Tagliate info 3477761617 polisportiva@nulllibertaslucca.it – U.I.S.P. – corso di hip hop 8-11 sede: Scuola media Carlo del Prete S. Anna, info 0583418310 lucca@nulluisp.it

DISCIPLINE INVERNALI – CAI Club Alpino Italiano sez. Lucca – scuola alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera, alpinismo su roccia, arrampicata; corso di arrampicata libera, corso di alpinismo base roccia ghiaccio,corso di scialpinismo base (inizio gennaio), corso di scialpinismo avanzato, info: Orlando Vanni 3200472903 orvanni@nullgmail.com oppure(dalle 18.00 alle 19.30 escluso il sabato) 0583582669 segreteria@nullcailucca.it – http://www.scuolacailucca.it/ – Focolaccia – Ginnastica presciistica, corso di sci di fondo ragazzi, corso di sci di fondo adulti, corso di ski-roll ragazzi, sede: palestra Scuola media Chelini S. Vito – Passo Radici info 3472449905 focolaccia@nulllibero.it

DISCIPLINE STORICHE – Associazione Contrade di San Paolino – corso di tamburo storico presso sotterraneo Porta S. Pietro 1/3, corso di tiro con Balestra Antica da Banco presso Campo tiri della Repubblica di Lucca in via di Pattana a Pontetetto info 3356812160 consanpaolino@nullgmail.com corsi gratuiti (è richiesta l’iscrizione all’associazione) – Associazione sbandieratori e musici Città di Lucca – corso di bandiera 8 mesi, corso tamburi e chiarine 8 mesi, sede: palestra Scuola C. Del Prete, info 3488839382 info.sbandluccasantanna@nullgmail.com – Compagnia dei Balestrieri di Lucca – corso di bandiera per adulti 4 mesi, corso di bandiera per bambini 4 mesi, corso di tiro con la balestra 2 mesi, corso di tiro con la balestra per bambini 2 mesi, corso di tiro con l’arco storico 3 mesi, corsi di musica per adulti 6 mesi, corsi di musica per bambini 4 mesi – corsi gratuiti, sede: sotterraneo Baluardo S.Pietro, info 338/2371277 info@nullcompagniabalestrierilucca.it

DODGEBALL – Lucca Dodgeball – corso di Dodgeball per bambini da 6/10 – 11/15 anni e adulti sede: palestra Scuola media L. da Vinci e s.Vito Via Giorgini, info 3406098669 luccadodgeball@nullgmail.com

EQUITAZIONE – Centro equitazione Luna – corso di Equitazione (monta Inglese) via Terrazza Petroni n° 877 ex via della Scogliera – S. Anna – nfo 320/2312433 – 328/6874218 centroequitazionelaluna@nullgmail.com

GINNASTICA – A.I.C.S. – palestra scuola S. Maria a Colle – Palazzetto dello sport – Tennis Vicopelago, info 0583953794 info@nullaicslucca.it – Albachiara – corso di preparazione fisica per bambini e bambine di ginnastica per adulti a ritmo di musica

sedi: palestra scuola media Buonarroti di Ponte a Moriano – Palazzetto dello sport via delle Tagliate – info 328/8227433 asdalbachiara@nullgmail.com – Centro Sportivo Italiano – palestra Scuola media L. da Vinci corso di body tonic, corso di ginnastica dolce adulti,

corso di G.A.G; palestra Scuola elementari Giusti via Don Minzoni scuola elementare De Amicis di S. Maria del Giudice corso di ginnastica dolce adulti; Palestra Scuola elementare di S.Vito in Via Giorgini corso di fitness yoga per adulti, corso di ginnastica adulti,

Corso di Strong info 0583491079 csicomitatolucca@nullgmail.com – Centro sportivo Libertas Ponte a Moriano – corso Step e Tonificazione, corso di Ginnastica estetica, sede: palestra Scuola media Buonarroti di Ponte a Moriano, info 3331293955 libertasponteamoriano@nullgmail.com – De Cubertin – Corso di latin step, corso di ginnastica adulti, corso tone Up, sede: alestra Scuola media Chelini S. Vito, info 3939732850 info@nulldecoubertin.it – Polisportiva Libertas – corso fitness-danza, corso di allenamento funzionale, sede: Palazzetto dello sport via delle Tagliate, info 3477761617 polisportiva@nulllibertaslucca.it – U.I.S.P. – corso di tonificazione, corso di fun and fitness,

corso di ginnastica adulti, corso di ginnastica posturale e consapevolezza respiratoria,

scuola media Carlo del Prete S. Anna, info 0583418310 lucca@nulluisp.it

GINNASTICA ARTISTICA – A.S.D. Ginnastica artistica Lucca – corso base ginnastica artistica, 2 ore settimanali, corso di ginnastica artistica – 3 ore settimanali, corso ginnastica per adulti, corso di ginnastica acrobatica per adulti, propedeutica ginnastica artistica 1 Livello, sede: Palazzetto dello sport via delle Tagliate – as.ginnastica@nullemail.it 328/2258810 – 349/8788472 – Centro Sportivo Italiano – palestra Scuola elementare di S. Vito via Giorgini, palestra Scuola elementare De Amicis di S. Maria del Giudice

Corso di ginnastica artistica info 0583/491079 csicomitatolucca@nullgmail.com

GINNASTICA PROPEDEUTICA – U.I.S.P. – corso di gioco motorio 5-11 anni

scuola media Carlo del Prete S. Anna – info 0583/418310 lucca@nulluisp.it

GINNASTICA RITMICA – Albachiara – corso base ginnastica ritmica per bambini dai 3 anni in su – corso avanzato ginnastica ritmica per bambini, palestra Scuola media Buonarroti Ponte a Moriano – Palazzetto dello sport via delle Tagliate- Scuola elementare di Antraccoli, info 328/8227433 asdalbachiara@nullgmail.com – ASD GYM STAR – corso di ginnastica ritmica 4-5 anni, scuola media Chelini S.Vito – Centro Apici di S. Filippo

Info 3472585393 info@nullgymstar.toscana.it – Ginnastica rimica Girasole – ginnastica bambine 4-7 anni, ginnastica ritmica maschile, ginnastica bambine 8+ sede: palestra scuola elementare Don Minzoni S.Anna, info 338/1531532 ritmicagirasole@nullgmail.com

– Ginnastica ritmica Lucca – corso di psicomotricità 4-5 anni, corso di psicomotricità 5-6 anni, corso di avviamento alla ritmica da 6-9 anni, corso di avviamento alla ritmica da 9-14 anni, sede: alestra scuola elementare Don Minzoni S.Anna, info 3473747150 info@nullritmicalucca.it

GINNASTICA TWIRLING – ASD Twirling Lucca – corso base di Twirling per bambini e ragazzi,corso di Twirling per adulti, sede: cuola primaria di Antraccoli, info 3405049073 ilaria.bertuccelli@nullgmail.com

KENDO – Scuola Kendo Lucca – palestra Scuola elementare S. Alessio, info 349/3705357 info@nullscuolakendolucca.it

NUOTO – Circolo Nuoto Lucca – corsi nuoto comunali presso piscina Palasport, corso nuoto prescolare (3-5 anni), corso nuoto ragazzi (6-13 anni), corso nuoto adulti € 280,00

sede piscina Palasport via delle Tagliate e Piscina I.T.I.S S. Filippo, info 0583/491259 (Palazzetto) – 0583/955018 (I.T.I.S) circolonuotolucca@nullgmail.com

PALLACANESTRO – Basket club Lucca – palazzetto dello sport via delle Tagliate, palestra S. Concordio piazzale A. Moro, Scuola elementare don Milani via Matteotti S. Anna, info 3475628381 centrominibasketlucca@nullgmail.com – Libertas Basket Lucca –

scuola media Chelini S.Vito, Palazzetto dello sport via delle Tagliate e scuola

elementare don Milani via Matteotti S. Anna – info 3287633054 – 3475556303 cinzia.gori@nullalice.it – Le Mura spring Basket – Palestra scuola elementare S. Alessio e scuola elementare don Milani via Matteotti S. Anna info 3477193811 federicofilesi@nullgmail.com

PALLAVOLO – ASD System Volley – palla rilanciata, mini volley Scuola C. De Nobili S. Maria a Colle, info 3453030842 systemvolley@nullgmail.com – Volley Pantera Lucca – palestra Scuola Carlo del Prete e palestra Scuola elementare Martini, info 3490032245 panteralucca@nullgmail.com

PARACADUTISMO – Associazione Paracadutisti d’Italia – sez. Lucca – sede P.le Verdi aperta ogni lunedì alle ore 21,00, info 331/1716978 sdereno64@nullgmail.com

PATTINAGGIO – Lucca Roller Club – corsi bambini base pattini in linea , bambini base pattinaggio artistico, adulti, pista “Il Serchio” via del Brennero, info 347/2664921 339/2919963 luccarollerclub@nullinwind.it – Skating Club Lucca – corso di Pattinaggio artistico a rotelle: avviamento per bambini/e dai 4 anni € 40,00 mensili, pre agonismo per bambini/e dai 4 anni € 45,00 mensili, palestra Scuola media S. Concordio , pista Il Serchio via del Brennero e Foro Boario info: 349/2678228 asdskatingclublucca@nullgmail.com

PILATES – Centro Sportivo Italiano – palestra scuola elementare Don Minzoni, palestra S. Maria del Giudice, palestra Scuola elementare di S. Vito via Giorgini e palestra della scuola media L. Da Vinci S. Concordio, info 0583491079 csicomitatolucca@nullgmail.com – Centro sportivo Libertas Ponte a Moriano – palestra scuola media Buonarroti di Ponte a Moriano, info 333/1293955 libertasponteamoriano@nullgmail.com – De Cubertin – palestra Scuola media Chelini S. Vito, info 393/9732850 info@nulldecoubertin.it – U.I.S.P. – palestra Scuola media C. Del Prete S. Anna, info 0583418310 lucca@nulluisp.it

PSICOMOTRICITÀ – Libertas Academy ADS – Corso “Move to Learn” (Avviamento allo Sport) sede palestra scuola media C. Del Prete S. Anna, info 3208383190 libertas.segreteria@nullgmail.com – Polisportiva Libertas – corso di gioco danza (3 – 7 anni) Palazzetto dello sport via delle Tagliate info 3477761617 polisportiva@nulllibertaslucca.it

PUGILATO – Pugilistica Lucchese – corso di pugilato giovanile (5/13 anni), corso di avviamento al pugilato dai 13 anni, sede Palestra Pertini viale Cavour, info 349/6487249

RUGBY – Rugby Lucca – rugby per bambini 4/12 anni, rugby per ragazzi 13/18 anni

rugby per Adulti oltre 18 anni, rugby femminile, sede Campi Acquedotto via della Macchia in località Monte San Quirico per info e costi 380/8679199 tolu.rugbylucca@nullfederugby.it

SCACCHI – Associazione Scacchistica Lucchese – corso di Scacchi U18 “Avviamento”,

lezioni corso di Scacchi U18 “Perfezionamento”, corso di Scacchi per giocatori con esperienza agonistica, corsi tenuti presso Via della Chiesa 234/d Loc. Picciorana (Lucca)

Info 334/1731840 scacchiasl@nullsupereva.it oppure luccascacchi@nullvirgilio.it – Circolo Scacchistico Lucchese – corso di scacchi per ragazzi, corso di scacchi per adulti, corsi trimestrali (12 lezioni) presso Casermetta di Porta S. Maria – Mura Urbane, info 3333025170 circoloscacchisticolucchese@nullgmail.com

SCHERMA – Associazione Schermistica “O. Puliti” – Palazzetto Comunale Scherma via S. Annunziata trav. 3 n. 73 info 3452517647 lioniero.delmaschio@nullgmail.com

– Club Scherma Lucca TBB – Palazzetto Scherma via C. Piaggia S. Filippo info 3474180790 clubschermaluccatbb@nullvirgilio.it

SUB – Club Sub città di Lucca – Apnea 1° e 2° grado, A.R.A. 1°, 2° e 3° grado presso Piscina I.T.I. via C. Piaggia S. Filippo, info 3925179595 info@nullsubcittadilucca.it

TIRO CON L’ARCO – Compagnia Arcieri di Lucca – Tiro con l’arco corso base per ragazzi, tiro con l’arco corso base per adulti, sede scuola media Chelini S.Vito

Info 3495208400 arcierilucca@nulllibero.it

TAI CHI CHAUN – A.I.C.S. – Corsi di chi stile wu, qi gong e riequilibrio posturale

Via del Brennero S. Marco, info 0583953794 – Silvia Gusmaroli 3407914431 info@nullaicslucca.it – Scuola di Tai Chuan Cheng Mana Ching Italia – sede palestra Scuola Carlo del Prete, info 3478764460 info@nulltaichichengmanching.it

TENNIS – A.I.C.S. – Corsi di tennis per adulti e ragazzi – Tennis Club Dodo – Tennis Club Vicopelago info 0583953794 info@nullaicslucca.it

ZUMBA – U.I.S.P. – Palestra scuola media C. Del Prete S. Anna, info 0583418310 lucca@nulluisp.it – Centro Sportivo Italiano – Palestra scuola elementare De Amicis di S. Maria del Giudice, palestra scuola media L. da Vinci info 0583 491079 csicomitatolucca@nullgmail.com – Polisportiva Libertas – Palazzetto dello sport via delle Tagliate info 3477761617 polisportiva@nulllibertaslucca.it

CORSI PER DIVERSAMENTE ABILI – Allegra Brigata Special Olympics – Bowling inclusivo – Palasport Bowling Lucca – San Vito; Atletica inclusiva – Campo Coni Lucca, Nuoto inclusivo – Piscina Comunale di Capannori, Pallacanestro – Palestra Scuola media di San Concordio, Teatro inclusivo – Teatro scuola Chelini Lucca S. Vito, Ciclismo inclusivo – Foro Boario Lucca, Tennis Tavolo inclusivo – Via delle Ville Lucca, Bocce inclusive – Via delle Ville Lucca, Sci di fondo – Racchette da neve inclusivo – Passo delle Radici Lucca

Info 3336597586 info@nullallegrabrigatalucca.it www. allegrabrigatalucca.it – Atletica Virtus Lucca – Progetto diversamente abili – Campo di Atletica di via delle Tagliate – tel. 0583/493622, info 3312718305 – 3461570974 – 3471241235 virtuslucca@nullvirgilio.it – Centro Equitazione Luna – Corso di Equitazione Integrata (Riabilitazione Equestre/Ippoterapia) bambini – ragazzi – adulti; Corso di Equitazione Paralimpica bambini – ragazzi – adulti sede via Terrazza Petroni n° 877 ex Via della Scogliera – S. Anna, info 320/2312433 – 328/6874218 centroequitazionelaluna@nullgmail.com – Club Scherma Lucca TBB – Corso di scherma Palazzetto Scherma via C. Piaggia S. Filippo

Info 3474180790 clubschermaluccatbb@nullvirgilio.it